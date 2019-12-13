Alanyaspor - Antalyaspor maçına damga vuran karar! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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Alanyaspor - Antalyaspor maçına damga vuran karar!

Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Zorlu hava şartlarında oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Ancak ne olduysa mücadelenin 88'inci dakikasında oldu. Hakem Zorbay Küçük'ten eşine az rastlanır bir karar geldi. İşte o anlar ve mücadeleden kareler...
13 Aralık 2019 Cuma 23:15 Güncelleme: 13.12.2019 23:15
Alanyaspor - Antalyaspor maçına damga vuran karar!

Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Alanyaspor evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0'lık skorla iki takım sahadan 1 puanla ayrıldı.

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Alanyaspor - Antalyaspor maçına damga vuran karar!

Sağanak yağmur altında oynanan ve futbolcuların zaman zaman zor anlar yaşadığı maçta iki ekip de çok ciddi pozisyon bulmakta zorlandı.

Alanyaspor - Antalyaspor maçına damga vuran karar!

Alanyaspor 9 kez rakip kaleyi yoklarken 1 isabet buldu, Antalyaspor ise 7 kez şut denesinde 1 isabet sağladı.

Alanyaspor - Antalyaspor maçına damga vuran karar!

Alanyaspor'da golcü oyuncu Papiss Cisse, yedek kulübesinde başladığı maçın 58. dakikasında oyuna dahil oldu ancak sonucu değiştiremedi.

Alanyaspor - Antalyaspor maçına damga vuran karar!

Beraberliğin ardından ligdeki son 5 maçın 4'ünde puan kaybeden Alanyaspor, 23 puana yükseldi. 8 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise puanını 13 yaptı.

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