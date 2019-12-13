Alanyaspor - Antalyaspor maçına damga vuran karar!

Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Zorlu hava şartlarında oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Ancak ne olduysa mücadelenin 88'inci dakikasında oldu. Hakem Zorbay Küçük'ten eşine az rastlanır bir karar geldi. İşte o anlar ve mücadeleden kareler...

13 Aralık 2019 Cuma 23:15 Güncelleme: 13.12.2019 23:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





