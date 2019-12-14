Aykut Kocaman bombayı Galatasaray'dan patlatıyor! Görüşmeler başladı | Süper Lig son dakika transfer haberleri... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Aykut Kocaman bombayı Galatasaray'dan patlatıyor! Görüşmeler başladı | Süper Lig son dakika transfer haberleri...

Aykut Kocaman bombayı Galatasaray'dan patlatıyor! Görüşmeler başladı | Süper Lig son dakika transfer haberleri...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Galatasaray'a geldiği günden bu güne kadar yeteri kadar süre bulamayan yıldız isme İttifak Holding Konyaspor talip oldu. Yeşil beyazlılarda teknik direktör Aykut Kocaman, Galatasaraylı oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Peki, o isim kim? İşte Süper Lig'de ses getirecek o transfere dair ayrıntılar ve Galatasaray'ın kararı...

14 Aralık 2019 Cumartesi 12:58 Güncelleme: 14.12.2019 13:01
Aykut Kocaman bombayı Galatasaray'dan patlatıyor! Görüşmeler başladı | Süper Lig son dakika transfer haberleri...

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesi hareketli saatler yaşanıyor...

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Aykut Kocaman bombayı Galatasaray'dan patlatıyor! Görüşmeler başladı | Süper Lig son dakika transfer haberleri...

Ara transferde birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılılarda mevcut kadrodaki isimlere de talipler var...

Aykut Kocaman bombayı Galatasaray'dan patlatıyor! Görüşmeler başladı | Süper Lig son dakika transfer haberleri...

Seri, Nzonzi, Nagatomo ve Mariano topun ağzındaki isimlerdi...

Aykut Kocaman bombayı Galatasaray'dan patlatıyor! Görüşmeler başladı | Süper Lig son dakika transfer haberleri...

Selçuk İnan'ın yanı sıra süre alamayan ya da aldığı süreyi değerlendiremeyen isimler dahilinde de ayrılık gündemde!

Aykut Kocaman bombayı Galatasaray'dan patlatıyor! Görüşmeler başladı | Süper Lig son dakika transfer haberleri...

Sezon başında gelen isimlerden olan o futbolcu, oynatılmadığı için teknik direktör Fatih Terim taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kalıyordu...

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