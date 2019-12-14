Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Galatasaray'a geldiği günden bu güne kadar yeteri kadar süre bulamayan yıldız isme İttifak Holding Konyaspor talip oldu. Yeşil beyazlılarda teknik direktör Aykut Kocaman, Galatasaraylı oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Peki, o isim kim? İşte Süper Lig'de ses getirecek o transfere dair ayrıntılar ve Galatasaray'ın kararı...