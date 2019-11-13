MHK'den Özgür Yankaya ve Hakan Ceylan ile ilgili olay karar!

Beşiktaş'ın geçen hafta Denizlispor'u 1-0 yendiği maçta Mustafa Yumlu'nun ceza alanında Diaby'nin suratına eliyle vurmasına penaltı vermeyen ve Sackey'nin Diaby'ye yaptığı sert faule kırmızı kart çıkarmayan hakem Özgür Yankaya ile kendisini uyarmadığı belirtilen VAR hakemi Hakan Ceylan ile ilgiliş MHK'den olay karar geldi. İşte detaylar...

13 Kasım 2019 Çarşamba 08:39 Güncelleme: 13.11.2019 09:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





