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MHK'den Özgür Yankaya ve Hakan Ceylan ile ilgili olay karar!
Beşiktaş'ın geçen hafta Denizlispor'u 1-0 yendiği maçta Mustafa Yumlu'nun ceza alanında Diaby'nin suratına eliyle vurmasına penaltı vermeyen ve Sackey'nin Diaby'ye yaptığı sert faule kırmızı kart çıkarmayan hakem Özgür Yankaya ile kendisini uyarmadığı belirtilen VAR hakemi Hakan Ceylan ile ilgiliş MHK'den olay karar geldi. İşte detaylar...
13 Kasım 2019 Çarşamba 08:39
Güncelleme: 13.11.2019 09:22
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Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz ay Merkez Hakem Kurulu'nun önerisiyle üst klasman hakemi Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshetmişti.
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Tahkim Kurulu da Suat Arslanboğa'nın itirazını reddederek, taraflar arasında 1 Ağustos 2019 başlanıç ve 31 Mayıs 2020 bitiş tarihli profesyonel hakem sözleşmesinin feshini onaylamıştı.
Suat Arslanboğa'nın ardından iki isim daha kadro dışı bırakıldı.
Mustafa Yumlu'nun ceza alanında Diaby'nin suratına eliyle vurmasına penaltı vermeyen ve Sackey'ninDiaby'ye yaptığı sert faule kırmızı kart çıkarmayan hakem Özgür Yankaya ile kendisini uyarmadığı belirtilen VAR hakemi Hakan Ceylan, Merkez Hakem Kurulu tarafından kızağa alındı.
Takvim'in haberine göre; MHK'nın uzun süre maç vermeyi düşünmediği iki hakem ancak sezon sonuna doğru önemsiz karşılaşmalarda görev alacak.