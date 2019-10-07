İşte Süper Lig'in 7. haftasının en iyi 11'i

Süper Lig'in 7. haftası dün oynanan mücadelelerle tamamlandı. Süper Lig'in 4 büyüklerinden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ise 3 puanı hanesine yazdırmayı başardığı haftanın ardından en iyi 11'de belli oldu. İşte Süper Lig'de 7. haftanın en iyileri...