İşte Süper Lig'in 7. haftasının en iyi 11'i - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ekim 2019, Pazartesi
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İşte Süper Lig'in 7. haftasının en iyi 11'i

Süper Lig'in 7. haftası dün oynanan mücadelelerle tamamlandı. Süper Lig'in 4 büyüklerinden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ise 3 puanı hanesine yazdırmayı başardığı haftanın ardından en iyi 11'de belli oldu. İşte Süper Lig'de 7. haftanın en iyileri...

7 Ekim 2019 Pazartesi 20:16
İşte Süper Lig'in 7. haftasının en iyi 11'i

Süper Lig'in 7. haftasında perde dün oynanan mücadelelerle kapandı. Hafta kapanışının ardından en iyi 11'de belli oldu.

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İşte Süper Lig'in 7. haftasının en iyi 11'i

7. haftanın açılış mücadelesinde Yeni Malatyaspor, ligin yeni ekiplerinden Denizlispor'u sahasında ağırladı. Ev sahibi ekip rakibini 5-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İşte Süper Lig'in 7. haftasının en iyi 11'i

Cuma günü oynanan bir diğer mücadelede ise Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

İşte Süper Lig'in 7. haftasının en iyi 11'i

Mücadele konuk ekibin 6. dakikada Ufuk Akyol'un ayağından bulduğu golle 1-0 tamamlanırken Sarı-Lacivertli ekip beklenmedik bir mağlubiyet yaşadı.

İşte Süper Lig'in 7. haftasının en iyi 11'i

Galatasaray ise Başkent ekibi Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Mücadele başladığı skorla 0-0 sona ererken puanlar paylaşılmış oldu.

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