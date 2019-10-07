İşte Süper Lig'in 7. haftasının en iyi 11'i

Süper Lig'in 7. haftası dün oynanan mücadelelerle tamamlandı. Süper Lig'in 4 büyüklerinden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ise 3 puanı hanesine yazdırmayı başardığı haftanın ardından en iyi 11'de belli oldu. İşte Süper Lig'de 7. haftanın en iyileri...
7 Ekim 2019 Pazartesi 20:16
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Süper Lig'in 7. haftasında perde dün oynanan mücadelelerle kapandı. Hafta kapanışının ardından en iyi 11'de belli oldu.
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7. haftanın açılış mücadelesinde Yeni Malatyaspor, ligin yeni ekiplerinden Denizlispor'u sahasında ağırladı. Ev sahibi ekip rakibini 5-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Cuma günü oynanan bir diğer mücadelede ise Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti.
Mücadele konuk ekibin 6. dakikada Ufuk Akyol'un ayağından bulduğu golle 1-0 tamamlanırken Sarı-Lacivertli ekip beklenmedik bir mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray ise Başkent ekibi Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Mücadele başladığı skorla 0-0 sona ererken puanlar paylaşılmış oldu.