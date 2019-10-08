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Süper Lig'deki en değerli kiralık oyuncu hangisi? İşte en pahalı 10 isim
Süper Lig'de her sezon olduğu gibi 2019-20 sezonu da transfer anlamında hareketli geçti... Birbirinden ünlü yıldızlar takımlarına veda ederken birçok dünya yıldızı da bu sezon Süper Lig ekiplerine kiralık olarak katıldı. Peki, en değerli kiralık oyuncu hangisi? Piyasa değerlerine göre zirvede yer alan futbolcu hangisi? En değerli futbolcusunun piyasa değeri ne?
8 Ekim 2019 Salı 17:20
Güncelleme: 08.10.2019 17:25
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İşte bu seoruların yanıtı ile Süper Lig'deki en değerli 10 isim ve piyasa değerleri...
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10 - Florin Andone - Galatasaray - 4.4 milyon euro
9 - LorisKarius - Beşiktaş - 5 milyon euro
8 - AbdoulayDiaby - Beşiktaş - 5 milyon euro
7 - AlexanderSörloth - Trabzonspor - 6 milyon euro