Süper Lig'deki en değerli kiralık oyuncu hangisi? İşte en pahalı 10 isim

Süper Lig'de her sezon olduğu gibi 2019-20 sezonu da transfer anlamında hareketli geçti... Birbirinden ünlü yıldızlar takımlarına veda ederken birçok dünya yıldızı da bu sezon Süper Lig ekiplerine kiralık olarak katıldı. Peki, en değerli kiralık oyuncu hangisi? Piyasa değerlerine göre zirvede yer alan futbolcu hangisi? En değerli futbolcusunun piyasa değeri ne?