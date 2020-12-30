Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...

İşte Süper Lig'de sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de bütün takımlar ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürürken gözler bir yandan da sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyunculara çevrilmiş durumda. Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'de birçok yıldızın kontratı sezonun bitmesiyle birlikte sona erecek. Takımların birçok önemli oyuncusu, yeni sözleşme imzalamamaları durumunda gelecek sezon sonunda takımlarından bonservis bedeli olmadan ayrılabilecek. İşte bu sezon sonunda Süper Lig'de sözleşmesi bitecek 30 oyuncu...