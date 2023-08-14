Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2023/24 sezonu 13. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2023/24 sezonu 13. hafta)

Milli aranın bitmesiyle Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı kaldığı yerden başladı. 13. haftanın açılış maçında İstanbulspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelirken Belözoğlu'nun öğrencileri rakibini 1-0 mağlup etti. Günün diğer maçında Tümosan Konyaspor taraftarı önünde Kasımpaşa'yı 2-0 ile geçti. Gecenin son maçında Galatasaray sahne aldı. Sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar rakibini 4-0 mağlup ederk maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2023/24 sezonu 13. hafta)

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2023/24 sezonu 10. hafta

20- İSTANBULSPOR: 8

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2023/24 sezonu 10. hafta

19- SAMSUNSPOR: 8

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2023/24 sezonu 10. hafta

18- BAŞAKŞEHİR: 9

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2023/24 sezonu 10. hafta

17- ALANYASPOR: 10

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2023/24 sezonu 10. hafta

16- PENDİKSPOR: 13

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