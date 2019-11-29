Hikmet Karaman'dan flaş açıklamalar!

Kayserispor'un tecrübeli çalıştırıcısı Hikmet Karaman verdiği bir özel röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de son günlerde yaşanan olayları değerlendiren Karaman, Fenerbahçe ve Galatasaray'da yaşanan sıkıntıların yanında, Fatih Terim hakkında da çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte tecrübeli çalıştırıcının o açıklamaları...
29 Kasım 2019 Cuma 18:41
Güncelleme: 29.11.2019 18:42
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Türk futbolunun tecrübeli teknik adamlarından Hikmet Karaman, futbol gündemi ve yaşanan son gelişmeler ile ilgili Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Birçok konuya değinen Karaman, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e yapılan muameleyi 'Ayıp' olarak nitelendirirken, sarı-kırmızılıların yarım takımla oynadığı belirtti.
İşte Karaman'ın açıklamalarından satırbaşları...
-Fenerbahçe ile Galatasaray ligi santrforsuz götürüyor. Sarı-lacivertlilerde Muriç ve Mevlüt, Galatasaray'da Falcao ve Andone sakat. Muric oynadığı zaman çok etkili ancak şu an iki takım da sancılı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
"Tabii transfer politikalarını eleştirmek benim görevim değil ama durum hatalı davranıldığını gösteriyor. Transfer yapılırken futbolcuların sakatlık dosyasına da iyi göz atmak gerekiyor."