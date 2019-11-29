Hikmet Karaman'dan flaş açıklamalar!

-Fenerbahçe ile Galatasaray ligi santrforsuz götürüyor. Sarı-lacivertlilerde Muriç ve Mevlüt, Galatasaray'da Falcao ve Andone sakat. Muric oynadığı zaman çok etkili ancak şu an iki takım da sancılı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?