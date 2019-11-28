İşte Süper Lig'de VAR'sız lig sıralaması!

Süper Lig'de 12. hafta geride kalırken geçen sezon uygulanmaya başlanan video yardımcı hakem (VAR) sistemi birçok hatalı karara müdahil olarak düzeltilmesini sağlasa da zaman zaman tartışmalara da sebep olmuş durumda. Bazı kulüpler 'VAR' sisteminden memnun olsa da bazı kulüpler sistemin ülkemizde doğru şekilde uygulanmadığı savunuyor. Peki Süper Lig'de 'VAR' göz ardı edildiğinde nasıl bir sıralama ortaya çıkıyor? İşte cevabı...