İşte Süper Lig'de VAR'sız lig sıralaması!

Süper Lig'de 12. hafta geride kalırken geçen sezon uygulanmaya başlanan video yardımcı hakem (VAR) sistemi birçok hatalı karara müdahil olarak düzeltilmesini sağlasa da zaman zaman tartışmalara da sebep olmuş durumda. Bazı kulüpler 'VAR' sisteminden memnun olsa da bazı kulüpler sistemin ülkemizde doğru şekilde uygulanmadığı savunuyor. Peki Süper Lig'de 'VAR' göz ardı edildiğinde nasıl bir sıralama ortaya çıkıyor? İşte cevabı...
28 Kasım 2019 Perşembe 12:35
Güncelleme: 28.11.2019 12:42
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Süper Lig'de 12. hafta geride bırakılken Demir Grup Sivasspor, 24 puanla lider konumda bulunuyor. Sivas temsilcisi, Trabzonspor'un 3 puan önünde zirvede yer alıyor.
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Lige bu sezon hakem kararları damga vururken, bu gelişmelerin ardından futbolseverler "VAR olmasaydı puan durumu nasıl olurdu?" sorusunu araştırmaya başladı.
İşte VAR'sız puan durumu ve 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ligdeki konumu...