Gece yarısı bombası! TFF’nin 32 yaş ve yabancı kararı...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün en çok etkilediği sektörlerden biri de futbol olmuştu. Dünya üzerinde birçok futbol ligi süresiz şekilde ertelenirken, önemli bazı organizasyonlar için de farklı tarihler işaret edilmişti. Vaka ve ölüm sayılarında yaşanan düşüş sonrası liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıklayan TFF Başkanı'nın bu sözleri sonrası Süper Lig'in yepyeni bir düzende başlayacağı iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...