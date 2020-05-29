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Gece yarısı bombası! TFF’nin 32 yaş ve yabancı kararı...
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün en çok etkilediği sektörlerden biri de futbol olmuştu. Dünya üzerinde birçok futbol ligi süresiz şekilde ertelenirken, önemli bazı organizasyonlar için de farklı tarihler işaret edilmişti. Vaka ve ölüm sayılarında yaşanan düşüş sonrası liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıklayan TFF Başkanı'nın bu sözleri sonrası Süper Lig'in yepyeni bir düzende başlayacağı iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...
29 Mayıs 2020 Cuma 10:37
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Corona virüsü tedbirleri kapsamında Süper Lig'e süresiz ara verilmesinin ardından, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları sonrası başlama düdüğünün ne zaman çalacağı da belli oldu.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun Süper Lig'i 12 Haziran tarihinde başlatma kararıyla birlikte futbolda geleceğe yönelik hamleler şimdiden yapılmaya başladı.
Liglerin başlamasının ardından futbol için de yeni normalin nasıl olacağı konusunda birçok senaryo yazılıp çizilirken, Hürriyet Gazetesi yazarı Mehmet Arslan konuyu köşesine taşıdı.
Türkiye Futbol Federasyonu'n birçok yeni kararlar aldığını okuyucularıyla paylaşan Arslan, yabancı kuralı için de ilginç bilgiler verdi.