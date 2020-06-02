Süper Lig'in favorisi belli oldu! Galatasaray ve Trabzonspor... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
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Süper Lig'in favorisi belli oldu! Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de favori belli oldu... 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için geri sayıma geçildi. Cemil Usta sezonu, 27. hafta maçları ile yeniden başlıyor. Kalan 8 haftada ortaya çıkacak sonuç ise herkes için merak konusu. Peki, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi kim? İşte usta yazarların şampiyonluk adayları...

2 Haziran 2020 Salı 06:44
Süper Lig'in favorisi belli oldu! Galatasaray ve Trabzonspor...

Corona virüsü nedeniyle ertelenen Cemil Usta sezonu, 27. hafta maçları ile yeniden başlıyor. Kalan 8 haftada ortaya çıkacak sonuç ise herkes için merak konusu. 12 Haziran'da start alıp 26 Temmuz'da bitmesi planlanan lig için SABAH SPOR yazarları favorilerini açıkladı. Trabzonspor, 5 oyla ilk sırada yer alırken, 3 puan gerisindeki G.Saray ise ikinci favori olarak gösterildi.

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Süper Lig'in favorisi belli oldu! Galatasaray ve Trabzonspor...

ÖMER ÜRÜNDÜL: GALATASARAY
Ligin en deneyimli takımı. Aynı zamanda çok tecrübeli ve de çok başarılı bir hocaya sahipler. Son iki sezonun şampiyonu. Bunun verdiği özgüveni var. Ek olarak dünyanın

Süper Lig'in favorisi belli oldu! Galatasaray ve Trabzonspor...

LEVENT TÜZEMEN: GALATASARAY
Son iki şampiyonlukta da görüldüğü gibi final haftalarının nasıl oynanacağını biliyorlar ve teknik direktör Fatih Terim mükemmel bir strateji uyguluyor.

Süper Lig'in favorisi belli oldu! Galatasaray ve Trabzonspor...

GÜRCAN BİLGİÇ: GALATASARAY
Süreç takımların fiziksel durumunu geri götürdüğü için daha çok yıldız futbolcusu olan G.Saray sonuca daha rahat gidecektir.

Süper Lig'in favorisi belli oldu! Galatasaray ve Trabzonspor...

İSKENDER GÜNEN: TRABZON
Her ne kadar taraftar desteği olmasa da Göztepe, Alanyaspor ve Galatasaray gibi zorlu deplasman karşılamalarında seyircisiz maçları avantaja çevirecek kadro zenginliği olduğu için…

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