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Süper Lig'in favorisi belli oldu! Galatasaray ve Trabzonspor...
Süper Lig'de favori belli oldu... 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için geri sayıma geçildi. Cemil Usta sezonu, 27. hafta maçları ile yeniden başlıyor. Kalan 8 haftada ortaya çıkacak sonuç ise herkes için merak konusu. Peki, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi kim? İşte usta yazarların şampiyonluk adayları...
2 Haziran 2020 Salı 06:44
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Corona virüsü nedeniyle ertelenen Cemil Usta sezonu, 27. hafta maçları ile yeniden başlıyor. Kalan 8 haftada ortaya çıkacak sonuç ise herkes için merak konusu. 12 Haziran'da start alıp 26 Temmuz'da bitmesi planlanan lig için SABAH SPOR yazarları favorilerini açıkladı. Trabzonspor, 5 oyla ilk sırada yer alırken, 3 puan gerisindeki G.Saray ise ikinci favori olarak gösterildi.
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ÖMER ÜRÜNDÜL: GALATASARAY Ligin en deneyimli takımı. Aynı zamanda çok tecrübeli ve de çok başarılı bir hocaya sahipler. Son iki sezonun şampiyonu. Bunun verdiği özgüveni var. Ek olarak dünyanın
LEVENT TÜZEMEN: GALATASARAY Son iki şampiyonlukta da görüldüğü gibi final haftalarının nasıl oynanacağını biliyorlar ve teknik direktör Fatih Terim mükemmel bir strateji uyguluyor.
GÜRCAN BİLGİÇ: GALATASARAY Süreç takımların fiziksel durumunu geri götürdüğü için daha çok yıldız futbolcusu olan G.Saray sonuca daha rahat gidecektir.
İSKENDER GÜNEN: TRABZON Her ne kadar taraftar desteği olmasa da Göztepe, Alanyaspor ve Galatasaray gibi zorlu deplasman karşılamalarında seyircisiz maçları avantaja çevirecek kadro zenginliği olduğu için…