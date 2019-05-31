Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç çalımı! Resmi teklif yapıldı

Galatasaray, transfer çalışmalarına son sürat devam ederken gündeme damga vuracak bir transfer hamlesi yaptı. Fatih Terim'in özellikle devrede olduğu bu transfer gelişmesinde Kosovalı golcü Vedat Muriç'in kadroya katılması için bütçeyi belirledi. Sarı-kırmızılılar bu transferde Fenerbahçe'nin önüne geçti.

31 Mayıs 2019 Cuma 07:34 Güncelleme: 31.05.2019 21:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





