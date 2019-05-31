Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç çalımı! Resmi teklif yapıldı - Fotomaç
31 Mayıs 2019, Cuma
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Haberler Galeri Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç çalımı! Resmi teklif yapıldı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç çalımı! Resmi teklif yapıldı

Galatasaray, transfer çalışmalarına son sürat devam ederken gündeme damga vuracak bir transfer hamlesi yaptı. Fatih Terim'in özellikle devrede olduğu bu transfer gelişmesinde Kosovalı golcü Vedat Muriç'in kadroya katılması için bütçeyi belirledi. Sarı-kırmızılılar bu transferde Fenerbahçe'nin önüne geçti.
31 Mayıs 2019 Cuma 07:34 Güncelleme: 31.05.2019 21:30
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç çalımı! Resmi teklif yapıldı

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımını atmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç çalımı! Resmi teklif yapıldı

Mbaye Diagne ile yolları ayırma kararı alan Galatasaray'da gözler santrfor transferine çevrilmişti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç çalımı! Resmi teklif yapıldı

Yurt dışından birçok isimle nabız yoklayan Galatasaray'da son olarak listeye gündem yaratacak bir isim girdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç çalımı! Resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde 1 numarada bulunan Vedat Muric ile ilgili Fatih Terim yönetime raporunu sundu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç çalımı! Resmi teklif yapıldı

Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı transferde Fenerbahçe'ye psikolojik bir üstünlük sağlamak istiyor.

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