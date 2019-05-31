Galatasaray'da Taffarel takibindeki kaleciyi açıkladı!

Bu sezon Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan sarı-kırmızılıların kaleci antrenörü Taffarel, Brezilya basınına konuştu. Galatasaray'ın efsane kalecisi Taffarel, dünya futbolunda iyi bir kalecinin ayaklarını iyi kullanması gerektiğini ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını söylerken, Brezilya'da takip ettiği kaleciyi de açıkladı. İşte Taffarel'in takibindeki kaleci...
31 Mayıs 2019 Cuma 19:20
Güncelleme: 31.05.2019 19:25
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Galatasaray ile UEFA ve Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösteren efsane kaleci Taffarel Brezilya basınına önemli açıklamalarda bulundu.
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Copa America için ülkesine giden Cladio Taffarel, Brezilya futbolundaki takip ettiği kalecileri açıkladı.
"KALECİLERİN AYAKLARINI İYİ KULLANMALARI ÇOK ÖNEMLİ" Kaleciler sık sık oynamak zorunda. Elden ziyade ayaklarını kullanmaları iyi kaleci olup olmadıkları konusunda belirleyici oluyor.
.Biz antrenörler olarak da kalecilerin ayaklarını iyi kullanmalarının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve buna göre çalışma programları hazırlıyoruz.
"LUCAS PERRİ"
Taffarel Brezilya'da takip ettiği kalecilerle ilgili olarak, "Sao Paulo'dan Lucas Perri, İngiltere'ye gitti.