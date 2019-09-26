Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranları değişti!

Süper Lig'in 6. haftasında adeta futbol şöleni yaşanacak. Ezeli rakiplerden Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'un ise Beşiktaş'ı ağılayacağı haftasında perde yarın oynanacak olan Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor mücadelesiyle açılacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi açıklanan iddia oranları da değiştirildi. İşte yeni oranlar...