Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranları değişti!

Süper Lig'in 6. haftasında adeta futbol şöleni yaşanacak. Ezeli rakiplerden Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'un ise Beşiktaş'ı ağılayacağı haftasında perde yarın oynanacak olan Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor mücadelesiyle açılacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi açıklanan iddia oranları da değiştirildi. İşte yeni oranlar...
26 Eylül 2019 Perşembe 19:07
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 6. haftası müthiş mücadelelere sahne olacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İki dev derbinin oynanacağı haftaya yarın oynanacak olan Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor mücadelesiyle start verilecek.
Futbolseverler, Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'un ise Beşiktaş'ı konuk edeceği haftayı heyecanla bekliyor.
Nefeslerin tutulduğu Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 28 Eylül 2019 cumartesi akşamı saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.
Derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak.