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Futbol camiasından İstanbul'daki deprem sonrası paylaşımlar!
İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem, büyük korkuya sebep oldu. Futbol camiası da yaşanan endişeli anlar sonrası sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları içeren paylaşımlarda bulundular...
26 Eylül 2019 Perşembe 16:44
Güncelleme: 26.09.2019 17:06
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İstanbul'da yaşanan deprem sonrası futbol camiasından art arda 'geçmiş olsun' mesajı geldi. İşte o mesajlardan bazıları...
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Radamel Falcao: Burada deprem oldu. Ailem ve eşim iyi. Umuyorum ki depremden etkilenen insanlar da iyidir.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Devasa stat bile salıncak gibi sallandı, Allah korusun.