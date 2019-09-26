Futbol camiasından İstanbul'daki deprem sonrası paylaşımlar! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Eylül 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Futbol camiasından İstanbul'daki deprem sonrası paylaşımlar!

Futbol camiasından İstanbul'daki deprem sonrası paylaşımlar!

İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem, büyük korkuya sebep oldu. Futbol camiası da yaşanan endişeli anlar sonrası sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları içeren paylaşımlarda bulundular...

26 Eylül 2019 Perşembe 16:44 Güncelleme: 26.09.2019 17:06
Futbol camiasından İstanbul'daki deprem sonrası paylaşımlar!

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası futbol camiasından art arda 'geçmiş olsun' mesajı geldi. İşte o mesajlardan bazıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Futbol camiasından İstanbul'daki deprem sonrası paylaşımlar!

Radamel Falcao: Burada deprem oldu. Ailem ve eşim iyi. Umuyorum ki depremden etkilenen insanlar da iyidir.

Futbol camiasından İstanbul'daki deprem sonrası paylaşımlar!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Devasa stat bile salıncak gibi sallandı, Allah korusun.

Futbol camiasından İstanbul'daki deprem sonrası paylaşımlar!

İlhan Mansız: Geçmiş olsun İstanbul.

Futbol camiasından İstanbul'daki deprem sonrası paylaşımlar!

Guti Hernandez: İstanbul'a güç diliyorum.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN