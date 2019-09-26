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Yılmaz Vural'dan derbi yorumu! Galatasaray - Fenerbahçe maçında...
Teknik direktör Yılmaz Vural, ligin 6. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Vural, maça damga vuracak isimlerden mücadelenin seyrine dair birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. İşte Yılmaz Vural'ın Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi çarpıcı tespitleri:
26 Eylül 2019 Perşembe 13:43
Güncelleme: 26.09.2019 13:43
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"DERBİNİN FAVORİSİ OLMAZ"
Derbilerin favorisi olmaz. Fener en kötü zamanında tek atakla 1-0 kazanmıştı, unutmayalım. İki takım kendi aralarında anlaşmış gibi kendi sahalarındaki maçları kazanır. Ama Fenerbahçe'nin deplasmanda daha fazla beraberlik aldığını da unutmayalım.
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"G.SARAY'DA FALCAO, F.BAHÇE'DE RAMI BELİRLER"
Galatasay'da süper transfer Falcao'nun, Fenerbahçe'de ise oynatılırsa Adil Rami'nin sergileyeceği futbol maçın sonucu belirler.
"MUSLERA FAKTÖRÜ!"
Kaleci ve defans yönünden Galatasaray daha iyi durumda görünüyor. Muslera faktörü de önemli.
"KRUSE, MURİÇ ÖNEMLİ İSİMLER"
İki takım da nedense yıldız futbolcu transferlerini hep sona bıraktı. Galatasaray'da Belhanda, Mario Lemina ve Steven N'Zonzi maça dinlenerek çıkacak. Fenerbahçe'de ise Vedat Muriç ve Max Krause çok önemli isimler.
"GALATASARAY'IN HÜCUMU BİR ADIM ÖNDE"
Galatasaray'ın orta sahası ve hücum hattı Fenerbahçe'ye göre daha iyi gibi. Bir de seyirci baskısını göz önünde bulundurursak Cim-Bom bir adım önde.