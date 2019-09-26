Yılmaz Vural'dan derbi yorumu! Galatasaray - Fenerbahçe maçında...

"DERBİNİN FAVORİSİ OLMAZ"

Derbilerin favorisi olmaz. Fener en kötü zamanında tek atakla 1-0 kazanmıştı, unutmayalım. İki takım kendi aralarında anlaşmış gibi kendi sahalarındaki maçları kazanır. Ama Fenerbahçe'nin deplasmanda daha fazla beraberlik aldığını da unutmayalım.