Galatasaray ve Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! İşte derbi primleri...

Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Dünyanın sayılı derbileri arasında yer alan bu derbide iki ezeli rakip birbirlerine üstünlük sağlamak için sahada mücadele verecek. Harılıklarını büyük ölçüde tamamlayan iki ekip derbi saatini beklemeye koyuldu. İki ezeli rakibin kurmayları da galibiyet primleri için çalışmalarını tamamladı. Peki, hangi takım diğerine üstünlük sağlaması durumunda oyuncularına ne kadar para ödemesi yapacak? İşte ayrıntılar...