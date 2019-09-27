Galatasaray ve Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! İşte derbi primleri... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Eylül 2019, Cuma
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Haberler Galeri Galatasaray ve Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! İşte derbi primleri...

Galatasaray ve Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! İşte derbi primleri...

Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Dünyanın sayılı derbileri arasında yer alan bu derbide iki ezeli rakip birbirlerine üstünlük sağlamak için sahada mücadele verecek. Harılıklarını büyük ölçüde tamamlayan iki ekip derbi saatini beklemeye koyuldu. İki ezeli rakibin kurmayları da galibiyet primleri için çalışmalarını tamamladı. Peki, hangi takım diğerine üstünlük sağlaması durumunda oyuncularına ne kadar para ödemesi yapacak? İşte ayrıntılar...

27 Eylül 2019 Cuma 14:09 Güncelleme: 27.09.2019 14:11
Galatasaray ve Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! İşte derbi primleri...

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımın da hazırlıkları neredeyse tamam...

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Galatasaray ve Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! İşte derbi primleri...

Galatasaray seyirci avantajıyla rakibi devirmenin Fenerbahçe ise ezeli rakibi deplasmanda yenmenin hesaplarını yapıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! İşte derbi primleri...

Teknik direktör Fatih Terim, takımının başında yer alamayacağı için cezası biten yardımcısı Levet Şahin'e yapması gerekenleri tembihledi.

Galatasaray ve Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! İşte derbi primleri...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise oyuncularından derbi zaferi istedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! İşte derbi primleri...

Yanal, idman öncesi yaptığı toplantıda "Biz Fenerbahçe'yiz. Üç puan için yüreğimizi koyacağız ve istediğimizi de alacağız. Moralimiz de formumuz da yerinde. Gücümüzü rakibe kabul ettireceğiz ve üç puana ulaşacağız. Kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımızda başka bir sonuç olamaz" diyerek iddiasını ortaya koydu.

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