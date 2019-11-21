Son günlerde dünya transfer borsasında yaşanan hareketlilik ülkemizde de günden güne hissedilmeye başlandı. Ara transfer sezonunun başlamasın az bir süre kala temaslarını hızlandıran Süper Lig ekiplerinin yanı sıra Avrupa devleri de gerek kadrolarını güçlendirmek, gerekse geleceğe yatırım yapmak amacıyla arayışlarını sürdürüyor. Süper Lig'den bir isim de dünya devlerinin radarına girdi. İşte o isim...
21 Kasım 2019 Perşembe 20:06
Güncelleme: 21.11.2019 20:06
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Dünya devleri Süper Lig'in o yıldızını istiyor!
Süper Lig'in 12'nci haftasında kendi sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, bu maçı hazırlıklarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
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Dünya devleri Süper Lig'in o yıldızını istiyor!
Isınma çalışması ile başlayan idman ara pas ve savunma - hücum çalışması ile devam etti. Antrenmana sakatlıkları bulunan Levent Gülen, Alpay Çelebi ve Mensah katılmadı.
Dünya devleri Süper Lig'in o yıldızını istiyor!
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, milli maç arasını antrenmanlarla en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.
Dünya devleri Süper Lig'in o yıldızını istiyor!
Lider Demir Grup Sivasspor ile zor bir maça çıkacaklarını belirten Uygun, "Lider Sivasspor son zamanlarda iyi futbol oynayan, özellikle gollerinin bir çoğunu 70 ve 90'ıncı dakikalar arasında bulan bir takım."
Dünya devleri Süper Lig'in o yıldızını istiyor!
"Demek oluyor ki çok iyi bir kondisyonu olan bir takım. Hakederek buraya kadar geldiler. İyi bir kadroya sahip, rüştünü ispatlamış, önemli bir takım. Sivasspor ezeli dost ezeli rakip, biz öyle düşünüyoruz."