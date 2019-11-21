İşte FM2020'deki en değerli 50 Süper Lig oyuncusu!

Futbolseverlerin merakla beklediği menajerlik oyunu FM2020, 19 Kasım'da piyasaya sürüldü. Bu gelişmenin ardından içerisinde 51 ülkeden 116 futbol ligi bulunduran oyunda, Süper Lig'de en çok oynanan futbol liglerinden biri olarak göze çarpıyor. Peki dünyaca ünlü oyunda Süper Lig'in en iyi 50 oyuncusu hangileri. İşte o liste...