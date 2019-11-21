İşte FM2020'deki en değerli 50 Süper Lig oyuncusu! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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Haberler Galeri İşte FM2020'deki en değerli 50 Süper Lig oyuncusu!

İşte FM2020'deki en değerli 50 Süper Lig oyuncusu!

Futbolseverlerin merakla beklediği menajerlik oyunu FM2020, 19 Kasım'da piyasaya sürüldü. Bu gelişmenin ardından içerisinde 51 ülkeden 116 futbol ligi bulunduran oyunda, Süper Lig'de en çok oynanan futbol liglerinden biri olarak göze çarpıyor. Peki dünyaca ünlü oyunda Süper Lig'in en iyi 50 oyuncusu hangileri. İşte o liste...

21 Kasım 2019 Perşembe 18:57 Güncelleme: 21.11.2019 19:21
İşte FM2020'deki en değerli 50 Süper Lig oyuncusu!
İşte FM2020'deki en değerli 50 Süper Lig oyuncusu!

19 Kasım'da piyasaya çıkan FM2020'den en iyi 50 Süper Lig oyuncusu da belli oldu. İşte FM 2020 piyasa değerlerine göre en iyi Süper Lig oyuncuları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte FM2020'deki en değerli 50 Süper Lig oyuncusu!
İşte FM2020'deki en değerli 50 Süper Lig oyuncusu!

50) JOHN OBI MIKEL, TRABZONSPOR

İşte FM2020'deki en değerli 50 Süper Lig oyuncusu!
İşte FM2020'deki en değerli 50 Süper Lig oyuncusu!

49) FILIP NOVAK, TRABZONSPOR

İşte FM2020'deki en değerli 50 Süper Lig oyuncusu!
İşte FM2020'deki en değerli 50 Süper Lig oyuncusu!

48) BUBACARR SANNEH, GÖZTEPE

İşte FM2020'deki en değerli 50 Süper Lig oyuncusu!
İşte FM2020'deki en değerli 50 Süper Lig oyuncusu!

47) DENI MILOSEVIC, KONYASPOR

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