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Alex de Souza'nın Türk öğrencisine Süper Lig'den iki talip!
Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından kulüpler transferde vitesi yükseltti. Transferde hata yapmak istemeyen ekipler ince eleyip sık dokuyor. Birçok oyuncunun adı Süper Lig için anılırken sürpriz bir isim ortaya atıldı. Alex de Souza'nın Türk öğrencisi için Süper Lig'in iki ekibi sıraya girdi. İşte yaşanan son gelişmeler. Son dakika transfer haberleri...
6 Ocak 2020 Pazartesi 17:01
Güncelleme: 06.01.2020 17:14
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Süper Lig'de ilk yarının son düdüğü çalarken 17 haftanın şampiyonu 37 puanla Sivasspor olmayı başardı. İlk devrenin tamamlanmasının ardından aksayan bölgelerini güçlendirmek için çalışmalarına hız veren ekipler birçok isim ile temas halinde. Transfer tescil sezonunun 4 Ocak'ta başlamasıyla KAP bildirimleri gelirken, dünya yıldızı isimler de Süper Lig için yazılıp çizilmeye devam ediyor.
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Birçok kulüp görüşmelerine hız vermişken birçok kulüpten de ardı ardına transfer hamleleri gelmeye başladı. Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Denizlispor'da o kulüplerden bazıları.
Yukatel Denizlispor transfer dönemine çalkantılı girdi. Yeşil-siyahlılar geçtiğimiz sezon takımın şampiyon olmasında büyük payı olan Mehmet Akyüz, Burak Çalık ve Oğuz Yılmaz geçmiş dönemden doğan alacakları nedeniyle kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etmişti.
Bu gelişme üzerine Denizlisporlu kurmaylar 3 oyuncuyu süresiz kadro dışı bıraktı ve kendilerine kulüp bulmalarını istedi.
KAMPA KATILDI! Kadro dışı bırakıldığı öne sürülen Recep Niyaz ise yeşil-siyahlı kurmaylarla gerçekleştirdiği toplantı sonrası takımda kaldı ve Antalya kampına katıldı. 25 yaşındaki oyuncunun kulüple uzlaşıya vardığı öğrenildi.