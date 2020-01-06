Alex de Souza'nın Türk öğrencisine Süper Lig'den iki talip!

Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından kulüpler transferde vitesi yükseltti. Transferde hata yapmak istemeyen ekipler ince eleyip sık dokuyor. Birçok oyuncunun adı Süper Lig için anılırken sürpriz bir isim ortaya atıldı. Alex de Souza'nın Türk öğrencisi için Süper Lig'in iki ekibi sıraya girdi. İşte yaşanan son gelişmeler. Son dakika transfer haberleri...