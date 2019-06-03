Aatif Chahechouhe'dan sürpriz transfer kararı!

Çaykur Rizespor'daki 6 aylık sözleşmesi sona eren Aatif Chahechouhe geleceği merak konusu. Karadeniz ekibinde kalıp kalmayacağı belli olamayan tecrübeli futbolcunun sürpriz bir imza atabileceği konuşuluyor. İşte detaylar...
3 Haziran 2019 Pazartesi 14:40
Güncelleme: 03.06.2019 14:40
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Süper Lig'de ikinci yarının flaş takımlarından biri olan Çaykur Rizespor, devre arasında Fenerbahçe'den Aatif Chahechouhe'yu 900 bin Euro karşılığında kadrosuna 6 aylık süre için katmıştı.
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Yeni sezonda Faslı futbolcuyla yola devam edip etmeyeceği henüz kesinleşmeyen Karadeniz ekibi, henüz bu konuda net bir açıklama yapmadı.
Bunun üzerine 32 yaşındaki futbolcu için 2013/14'te 17 golle krallık yaşadığı eski takımı olan Sivasspor devreye girdi.
Hakan Keleş ile yollarını ayıran ve önümüzdeki günlerde Rıza Çalımbay ile sözleşme imzalamaya hazırlanan olan Yiğidolar da Aatif için ısrarcı.
Kırmızı- beyazlıların başına geçecek olan Çalımbay'ın da tecrübeli oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği edinilen bilgiler arasında.
Öte yandan Sivasspor forması ile 4 sezonda çıktığı 152 maçta 54 gollük performans sergileyen tecrübeli futbolcunun da eski takımına dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.