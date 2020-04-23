Tarih yazan yıldız sporculardan çocuklara 23 Nisan mesajları!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kapsamında spor camiasının önemli isimleri Hidayet Türkoğlu, Taha Akgül, Cüneyt Çakır, Ergin Ataman, Ramil Guliyev, Çağla Büyükakçay, Şahika Ercümen, Arda Turan ve Emre Belözoğlu çocukluk fotoğraflarını paylaşırken, samimi cevaplar verdiler. İşte o mesajlar...
HİDAYET TÜRKOĞLU (TBF BAŞKANI) : "ÇOCUKLARIMIZ HER ALANDA GELECEĞE İYİ HAZIRLANMALI"
269 kez A Milli Takım forması giydi. Uzun yıllar oynadığı NBA'de Çaylaklar All-Star kadrosuna seçildi.
1- Allah'a şükür hayallerimin büyük bir kısmını başardığımı söyleyebilirim. Önce ülkemde, sonra da NBA'de uzun ve başarılı bir kariyerim oldu. Milli takımlarımızın formasını da birçok kez giydim ve büyük sevinçler yaşadım. Profesyonel sporculuk kariyerimden sonra da sevdiğim, hayatımı adadığım sporun yöneticilik koltuğuna oturdum.
MUTLU VE HUZURLUYUM
Artık basketbolumuza, Federasyon Başkanı olarak katkı sağlamaya çalışıyorum. Özel hayatımda da şükürler olsun ki çok güzel şeyler yaşadım. Sevdiğim insanla yuva kurduk ve çocuk sahibi olduk. Eşim ve çocuklarımla beraber mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürüyorum.
BARIŞ İÇİNDE BİR DÜNYA
2- 23 Nisan bizler için gurur ve coşku günü. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz'in kurulması ulusumuz için en kritik dönüm noktalarından biri. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ülkemiz tarihinin bu kıymetli gününü dünya çocuklarına bayram olarak armağan etti. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle ülkemizin yarınlarına ışık tutacak ve barış içinde bir dünyanın kurulmasında da önemli görevler üstleneceklerdir. Çocuklarımızdan beklentimiz, her alanda kendilerini geleceğe iyi hazırlamaları ve ülkemizin aydınlık yarınları için çalışmalarıdır. Hidayet Türkoğlu, 12 yaşında Çavuşoğlu Koleji'nin basketbol takımında oynarken çekilen bu fotoğrafı bizimle paylaştı.
TAHA AKGÜL (MİLLİ GÜREŞÇİ): "FUTBOL OYNAMAK İÇİMDE UKDE KALDI"
Güreşte 7 kez Avrupa, 2 kez dünya şampiyonu oldu, 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.
1- Ben güreşe 12 yaşında başladım. Çocukluk hayallerimde tabii ki çok büyük şampiyonluklar vardı. Bunların hepsine ulaşmak nasip oldu. Ama içimde bir ukde ise futbol oldu. Çok severdim oynamasını ve hayaller kurardım.
ATATÜRK'ÜN ARMAĞANI
2- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı millet olarak en önemli günlerimizden ve bayramlarımızdan biri. Bu yıl 23 Nisan, ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bugünlere denk geldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayram biraz buruk geçecek olsa da tüm çocuklarımız evlerinde aileleriyle neşe içinde bu bayramı kutlayacaklardır. Bu 23 Nisan'da sabırla evlerinde kalmaları herkes için önemli. İnşallah bu süreç geçtiğinde daha nice güzel 23 Nisan'lar onların olacak.
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi güreşçilerinden Taha Akgül, 10 yaşında çekilen bu fotoğrafını gönderip, "Futbol oynamak içimde ukde kaldı" dedi.