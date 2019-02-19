Sosyal medya gündemi (19 Şubat 2019) - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (19 Şubat 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
19 Şubat 2019 Salı 17:45
Güncelleme: 19.02.2019 17:45
Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın paylaşımı
GALERİ DEVAM EDİYOR
Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup.
Fenerbahçe'den taziye mesajı.
Galatasaray'dan taziye mesajı.
UEFA resmi hesabı, Gökçek Vederson'un 2010'da Fenerbahçe formasıyla attığı golü paylaştı.