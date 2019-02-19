Sosyal medya gündemi (19 Şubat 2019) - Fotomaç
19 Şubat 2019, Salı
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Sosyal medya gündemi (19 Şubat 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
19 Şubat 2019 Salı 17:45 Güncelleme: 19.02.2019 17:45
Sosyal medya gündemi (19 Şubat 2019)

Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın paylaşımı

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Sosyal medya gündemi (19 Şubat 2019)

Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup.

Sosyal medya gündemi (19 Şubat 2019)

Fenerbahçe'den taziye mesajı.

Sosyal medya gündemi (19 Şubat 2019)

Galatasaray'dan taziye mesajı.

Sosyal medya gündemi (19 Şubat 2019)

UEFA resmi hesabı, Gökçek Vederson'un 2010'da Fenerbahçe formasıyla attığı golü paylaştı.

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