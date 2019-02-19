Nicole Scherzinger ve Lewis Hamilton’a büyük şok! - Fotomaç
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Nicole Scherzinger ve Lewis Hamilton’a büyük şok!
Ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger ve F1 pilotu Lewis Hamilton'un yatak görüntüleri internete sızdı.
İnişli çıkışlı ilişkileriyle bir dönem magazin gündemini meşgul eden ünlü şarkıcı Nicole Scheringer ve F1 pilotu Lewis Hamilton'ın yolları, 2015'te kesin olarak ayrılmıştı.
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Eski aşıkların iki buçuk dakikalık yatak görüntüleri internete sızdı.
Yaklaşık 500 bin izlenme alan olay video için taraflar herhangi bir açıklama yapmadı.
Söylentilere göre Nicole Scherzinger'in evlenmek istemesi fakat Lewis Hamilton'un bu fikre sıcak bakmaması, çiftin ayrılık nedeniydi.
8 yıllık ilişkisini 2015 yılında sonlandıran Amerikalı ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger, Haziran ayında 40. yaşını kutlamıştı.