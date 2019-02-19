Nicole Scherzinger ve Lewis Hamilton’a büyük şok! - Fotomaç
19 Şubat 2019, Salı
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Nicole Scherzinger ve Lewis Hamilton’a büyük şok!

Ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger ve F1 pilotu Lewis Hamilton'un yatak görüntüleri internete sızdı.

19 Şubat 2019 Salı 19:34
Nicole Scherzinger ve Lewis Hamilton’a büyük şok!

İnişli çıkışlı ilişkileriyle bir dönem magazin gündemini meşgul eden ünlü şarkıcı Nicole Scheringer ve F1 pilotu Lewis Hamilton'ın yolları, 2015'te kesin olarak ayrılmıştı.

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Nicole Scherzinger ve Lewis Hamilton’a büyük şok!

Eski aşıkların iki buçuk dakikalık yatak görüntüleri internete sızdı.

Nicole Scherzinger ve Lewis Hamilton’a büyük şok!

Yaklaşık 500 bin izlenme alan olay video için taraflar herhangi bir açıklama yapmadı.

Nicole Scherzinger ve Lewis Hamilton’a büyük şok!

Söylentilere göre Nicole Scherzinger'in evlenmek istemesi fakat Lewis Hamilton'un bu fikre sıcak bakmaması, çiftin ayrılık nedeniydi.

Nicole Scherzinger ve Lewis Hamilton’a büyük şok!

8 yıllık ilişkisini 2015 yılında sonlandıran Amerikalı ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger, Haziran ayında 40. yaşını kutlamıştı.

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