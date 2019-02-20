Sosyal medya gündemi (20 Şubat 2019) - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (20 Şubat 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. İşte spor dünyasından sosyal medyaya yansıyanlar...
20 Şubat 2019 Çarşamba 17:09
Güncelleme: 20.02.2019 17:27
Ömer Şişmanoğlu Sırbistan'da.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin genç oyuncuları Berke Özer, Oğuz Kağan ve Ferdi Kadıoğlu bir arada.
Beşiktaş'lı yıldız Lens'in kızları.
Ümit Davala'dan eşine evlilik yıldönümü mesajı.
Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'ın paylaşımı. "Çocuklar şehre geri dönüyor."