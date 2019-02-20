Sosyal medya gündemi (20 Şubat 2019) - Fotomaç
20 Şubat 2019, Çarşamba
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Sosyal medya gündemi (20 Şubat 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. İşte spor dünyasından sosyal medyaya yansıyanlar...
20 Şubat 2019 Çarşamba 17:09 Güncelleme: 20.02.2019 17:27
Sosyal medya gündemi (20 Şubat 2019)

Ömer Şişmanoğlu Sırbistan'da.

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Sosyal medya gündemi (20 Şubat 2019)

Fenerbahçe'nin genç oyuncuları Berke Özer, Oğuz Kağan ve Ferdi Kadıoğlu bir arada.

Sosyal medya gündemi (20 Şubat 2019)

Beşiktaş'lı yıldız Lens'in kızları.

Sosyal medya gündemi (20 Şubat 2019)

Ümit Davala'dan eşine evlilik yıldönümü mesajı.

Sosyal medya gündemi (20 Şubat 2019)

Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'ın paylaşımı. "Çocuklar şehre geri dönüyor."

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