Sosyal medya gündemi (17 Şubat 2019) - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (17 Şubat 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. Arsenal'ın yıldızı Mesut Özil'in Diriliş Ertuğrul setini ziyaret ettiği görüntüyü paylaşması sosyal medyada gündem oldu.
17 Şubat 2019 Pazar 18:17
Güncelleme: 17.02.2019 18:17
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gomis, minik hayranını paylaştı.
Hakan Çalhanoğlu, Atalanta maçından bir görüntü paylaştı.
Mesut Özil, Diriliş Ertuğrul setinde.
Sadık Çiftpınar'ın Konya maçı sonrası yaptığı paylaşım.