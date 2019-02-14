Sosyal medya gündemi (14 Şubat 2019) - Fotomaç
14 Şubat 2019, Perşembe
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Sosyal medya gündemi (14 Şubat 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. Spor camiasının sosyal medya hesapları Sevgililer Günü mesajlarıyla doldu.
14 Şubat 2019 Perşembe 17:04 Güncelleme: 14.02.2019 17:04
Sosyal medya gündemi (14 Şubat 2019)

Okay Yokuşlu'nun Sevgililer Günü paylaşımı

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya gündemi (14 Şubat 2019)

Emenike'nin sevgililer günü paylaşımı

Sosyal medya gündemi (14 Şubat 2019)

Dani Alves'in sevgililer günü paylaşımı

Sosyal medya gündemi (14 Şubat 2019)

Berke Özer'den sevgililer günü paylaşımı

Sosyal medya gündemi (14 Şubat 2019)

Dybala'nın sevgililer günü paylaşımı

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