Sosyal medya gündemi (14 Şubat 2019) - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Sosyal medya gündemi (14 Şubat 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. Spor camiasının sosyal medya hesapları Sevgililer Günü mesajlarıyla doldu.
14 Şubat 2019 Perşembe 17:04
Güncelleme: 14.02.2019 17:04
Okay Yokuşlu'nun Sevgililer Günü paylaşımı
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emenike'nin sevgililer günü paylaşımı
Dani Alves'in sevgililer günü paylaşımı
Berke Özer'den sevgililer günü paylaşımı
Dybala'nın sevgililer günü paylaşımı