Sosyal medya gündemi (13 Şubat 2019) - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (13 Şubat 2019)
13 Şubat 2019 Çarşamba 15:55
Güncelleme: 13.02.2019 15:55
Galatasaray'ın yeni transferi Marcao'nun paylaşımı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan'ın paylaşımı.
İspanya'da Malaga CF formasını terleten milli futbolcu Cenk Gönen'den Göztepe paylaşımı.
Manchester City'nin başarılı oyuncusu Bernardo Silva'nın film keyfi.
Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Eljero Elia, kendisinin doğum gününü kutlayanları paylaştı.