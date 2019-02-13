Sosyal medya gündemi (13 Şubat 2019) - Fotomaç
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Sosyal medya gündemi (13 Şubat 2019)

13 Şubat 2019 Çarşamba 15:55 Güncelleme: 13.02.2019 15:55
Sosyal medya gündemi (13 Şubat 2019)

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao'nun paylaşımı.

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Sosyal medya gündemi (13 Şubat 2019)

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan'ın paylaşımı.

Sosyal medya gündemi (13 Şubat 2019)

İspanya'da Malaga CF formasını terleten milli futbolcu Cenk Gönen'den Göztepe paylaşımı.

Sosyal medya gündemi (13 Şubat 2019)

Manchester City'nin başarılı oyuncusu Bernardo Silva'nın film keyfi.

Sosyal medya gündemi (13 Şubat 2019)

Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Eljero Elia, kendisinin doğum gününü kutlayanları paylaştı.

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