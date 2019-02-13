İşte İlkay Gündoğan'ın yeni aşkı!

Manchester City'deki başarılı performansıyla gururumuz olan İlkay Gündoğan'ın aşk defteri kabardı. Geçen yıl Miss Ukrayna ve Miss Liverpool güzelleriyle aşk yaşayan futbolcu, şimdi de gönlünü 2008 Miss Earth Belçika güzeli Debby Gommeren'e kaptırdı.
13 Şubat 2019 Çarşamba 11:54
Güncelleme: 13.02.2019 11:56
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Gommeren, kendisini sık sık Dubai'de ziyaret eden Gündoğan'la geçtiğimiz aylarda da Nusret'te buluştu.
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MİSS GİBİ KRİTER! Takvim'in haberine göre; Ünlü futbolcunun Dubai'de oyunculuk ve modellik yapan Gommeren ile aşkı ise 30 yaşındaki güzelin paylaşımlarıyla ortaya çıktı.
Sık sık Dubai'de buluşan ikiliden Belçikalı güzel, futbolcuyla geçtiğimiz aylarda Nusret Gökçe'nin mekanında da ziyafet çekti.
Belçikalı güzel oyuncu, bu anları da önceki gün Instagram'da paylaştı.
Yıldız futbolcunun bugüne kadar hep güzellik yarışmalarında dereceye giren yabancı modellerle aşk yaşaması ise akıllara Kenan Doğulu'nun şarkısını getirip "İlkay, güzelden anlıyor" dedirtti.