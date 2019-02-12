Sosyal medya gündemi (12 Şubat 2019) - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Sosyal medya gündemi (12 Şubat 2019)
12 Şubat 2019 Salı 17:38
Güncelleme: 12.02.2019 17:39
Tolga Ciğerci, boksör Taycan Yıldırım'ı böyle tebrik etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yusuf Yazıcı'dan Yağızcan Erdem'e doğum günü mesajı.
Barcelona'lı Samuel Umtiti, takım arkadaşı Rafinha'nın doğum gününü böyle kutladı.
Aliou Badji'nin stili dikkat çekiyor.
PSG'li süperstar Neymar, vatandaşı Rafinha'nın doğum gününü bu paylaşımla kutladı.