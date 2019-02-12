Sosyal medya gündemi (12 Şubat 2019) - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (12 Şubat 2019)

12 Şubat 2019 Salı 17:38 Güncelleme: 12.02.2019 17:39
Sosyal medya gündemi (12 Şubat 2019)

Tolga Ciğerci, boksör Taycan Yıldırım'ı böyle tebrik etti.

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Sosyal medya gündemi (12 Şubat 2019)

Yusuf Yazıcı'dan Yağızcan Erdem'e doğum günü mesajı.

Sosyal medya gündemi (12 Şubat 2019)

Barcelona'lı Samuel Umtiti, takım arkadaşı Rafinha'nın doğum gününü böyle kutladı.

Sosyal medya gündemi (12 Şubat 2019)

Aliou Badji'nin stili dikkat çekiyor.

Sosyal medya gündemi (12 Şubat 2019)

PSG'li süperstar Neymar, vatandaşı Rafinha'nın doğum gününü bu paylaşımla kutladı.

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