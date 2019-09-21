Neslican Tay'ın vefatı spor dünyasını yasa boğdu - Son dakika Spor Magazin haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Eylül 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Neslican Tay'ın vefatı spor dünyasını yasa boğdu

Neslican Tay'ın vefatı spor dünyasını yasa boğdu

Sosyal medyada, bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan 20 yaşındaki Neslican Tay, bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanede yoğun bakımda bulunuyordu. Neslican Tay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Neslican'ın vefat haberi spor camiasında da üzüntüyle karşılandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere Süper Lig ekipleri Neslican için taziye mesajı yayınlandı. İşte o mesajlar...
21 Eylül 2019 Cumartesi 08:49 Güncelleme: 21.09.2019 08:49
Neslican Tay'ın vefatı spor dünyasını yasa boğdu
GALERİ DEVAM EDİYOR
Neslican Tay'ın vefatı spor dünyasını yasa boğdu
Neslican Tay'ın vefatı spor dünyasını yasa boğdu
Neslican Tay'ın vefatı spor dünyasını yasa boğdu
Neslican Tay'ın vefatı spor dünyasını yasa boğdu
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN