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Dorukhan Toköz de ifşalandı! İşte o mesajlar ve açıklama
Enise Sude isimli sosyal medya kullanıcısı bir kadın, Beşiktaş'ta ligin ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Dorukhan Toköz'ün kendisine attığını iddia ettiği mesajları yayınladı. Milli futbolcu ise yaptığı açıklama ile konuşmaları yalanladı ve photoshop kurbanı olduğunu dile getirdi.
7 Şubat 2020 Cuma 11:28
Güncelleme: 07.02.2020 11:28
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Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz, bu kez sosyal medyada gönderdiği iddia edilen mesajlarla gündem oldu.
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"Türk müsün?" diyerek Enise Sude isimli kullanıcıya mesaj atan Dorukhan Toköz, sohbetin sonunda genç kadınla buluşmak istedi.
Enise Sude isimli Instagram kullanıcısı, milli futbolcunun kendisine gönderdiği mesajları ifşa ederek bir anda dikkatleri üzerine çekti.