Dorukhan Toköz de ifşalandı! İşte o mesajlar ve açıklama - Son dakika Spor Magazin haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Şubat 2020, Cuma
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Dorukhan Toköz de ifşalandı! İşte o mesajlar ve açıklama

Enise Sude isimli sosyal medya kullanıcısı bir kadın, Beşiktaş'ta ligin ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Dorukhan Toköz'ün kendisine attığını iddia ettiği mesajları yayınladı. Milli futbolcu ise yaptığı açıklama ile konuşmaları yalanladı ve photoshop kurbanı olduğunu dile getirdi.

7 Şubat 2020 Cuma 11:28 Güncelleme: 07.02.2020 11:28
Dorukhan Toköz de ifşalandı! İşte o mesajlar ve açıklama

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz, bu kez sosyal medyada gönderdiği iddia edilen mesajlarla gündem oldu.

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Dorukhan Toköz de ifşalandı! İşte o mesajlar ve açıklama

"Türk müsün?" diyerek Enise Sude isimli kullanıcıya mesaj atan Dorukhan Toköz, sohbetin sonunda genç kadınla buluşmak istedi.

Dorukhan Toköz de ifşalandı! İşte o mesajlar ve açıklama

Enise Sude isimli Instagram kullanıcısı, milli futbolcunun kendisine gönderdiği mesajları ifşa ederek bir anda dikkatleri üzerine çekti.

Dorukhan Toköz de ifşalandı! İşte o mesajlar ve açıklama

İşte Enise Sude'nin paylaştığı o mesajlar...

Dorukhan Toköz de ifşalandı! İşte o mesajlar ve açıklama
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