Dorukhan Toköz de ifşalandı! İşte o mesajlar ve açıklama

Enise Sude isimli sosyal medya kullanıcısı bir kadın, Beşiktaş'ta ligin ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Dorukhan Toköz'ün kendisine attığını iddia ettiği mesajları yayınladı. Milli futbolcu ise yaptığı açıklama ile konuşmaları yalanladı ve photoshop kurbanı olduğunu dile getirdi.