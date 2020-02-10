Sözleşmesi devam ediyor! Yıldız futbolcu da Survivor'da... - Son dakika Spor Magazin haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Şubat 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Sözleşmesi devam ediyor! Yıldız futbolcu da Survivor'da...

Sözleşmesi devam ediyor! Yıldız futbolcu da Survivor'da...

Merakla beklenen Survivor 2020 kadrosu açıklandı. Bu sene de zorlu bir mücadeleye sahne olacak Survivor 2020'de yarışacak isimler TV 8 tarafından resmen duyuruldu. Zorlu yarışmanın yeni sezonunda ünlü isimlerin yanı sıra yine ünlü sporcular da yer alacak. Peki, Survivor 2020 yarışmacı kadrosunda kimler var? İşte Ünlüler ve Gönüllüler takımında yer alacak yarışmacılar...
10 Şubat 2020 Pazartesi 17:20 Güncelleme: 10.02.2020 17:55
Sözleşmesi devam ediyor! Yıldı futbolcu Survivor'da...

Ekranların sevilen tv yarışması Survivor'da 2020 yılının kadrosu açıklandı... Büyük heyecana sahne olacak bu serüvende ünlüler ve gönüllüler takımlarında kimler var? İşte sorunun cevabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sözleşmesi devam ediyor! Yıldı futbolcu Survivor'da...

ÜNLÜLER:
Profesyonel kickboksçu Parviz Abdullayev

Sözleşmesi devam ediyor! Yıldı futbolcu Survivor'da...

Milli basketbolcu Şaziye İvegin Üner

Sözleşmesi devam ediyor! Yıldı futbolcu Survivor'da...

Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Derya Can Göçen

Sözleşmesi devam ediyor! Yıldı futbolcu Survivor'da...

Milli futbolcu Aycan Yanaç

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