Sözleşmesi devam ediyor! Yıldız futbolcu da Survivor'da...

Merakla beklenen Survivor 2020 kadrosu açıklandı. Bu sene de zorlu bir mücadeleye sahne olacak Survivor 2020'de yarışacak isimler TV 8 tarafından resmen duyuruldu. Zorlu yarışmanın yeni sezonunda ünlü isimlerin yanı sıra yine ünlü sporcular da yer alacak. Peki, Survivor 2020 yarışmacı kadrosunda kimler var? İşte Ünlüler ve Gönüllüler takımında yer alacak yarışmacılar...

10 Şubat 2020 Pazartesi 17:20 Güncelleme: 10.02.2020 17:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





