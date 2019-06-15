Michael Schumacher'in görüntüleri şoke etti!

Ferrari 'nin efsane pilotu Michael Schumacher, 5.5 yıl önce Fransa Alpleri'nde geçirdiği ağır bir kayak kazası sonrası bitkisel hayata girmişti. Belgeseli hazırlanan efsane pilotun kayak kazası sonrasına ait olduğu iddia edilen görüntüler izleyenleri şoke etti. video Schumacher hayranları tarafından 1 milyona yakın izlendi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 14:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





