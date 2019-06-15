Michael Schumacher'in görüntüleri şoke etti!

Ferrari 'nin efsane pilotu Michael Schumacher, 5.5 yıl önce Fransa Alpleri'nde geçirdiği ağır bir kayak kazası sonrası bitkisel hayata girmişti. Belgeseli hazırlanan efsane pilotun kayak kazası sonrasına ait olduğu iddia edilen görüntüler izleyenleri şoke etti. video Schumacher hayranları tarafından 1 milyona yakın izlendi.
15 Haziran 2019 Cumartesi 14:54
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Michael Schumacher'in filminin fragmanı olarak sunulan bir video Youtube'a yüklendi.
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Ancak videodaki bazı görüntüler çok tatsız bulundu ve hayranlarını dehşete düşürdü.
Schumacher'in ailesinin izniyle yeni bir belgesel filminin çekildiği ve bu filmde eski Formula 1 pilotunun, Fransa'da geçirdiği kayak kazası sonrası görüntülerine ilk kez yer verileceği bilgisi heyecan yarattı.
Filmin fragmanı olduğu belirtilen video büyük ilgi toplarken, efsane pilotun geçirdiği kazadan sonraki yaralı hali olduğu belirtilen görüntüler şok etti.
1 MİLYONA YAKIN KİŞİ İZLEDİ
Schumacher'in kaza sonrasındaki gerçek görüntülerini ilk kez izleyeceğini düşünenlerin hücum etmesiyle video birkaç gün içinde 1 milyona yakın kişi tarafından izlendi.