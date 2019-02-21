Hayalindeki Otomobili Tasarla yarışmasının kazananları belli oldu

Otohaber dergisi tarafından Delphi Technologies ana sponsorluğu ve Shell Türkiye co-sponsorluğunda düzenlenen Hayalindeki Otomobili Tasarla yarışmasının kazananları belli oldu.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:26 Güncelleme: 21.02.2019 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





