Hayalindeki Otomobili Tasarla yarışmasının kazananları belli oldu - Fotomaç
21 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Hayalindeki Otomobili Tasarla yarışmasının kazananları belli oldu

Hayalindeki Otomobili Tasarla yarışmasının kazananları belli oldu

Otohaber dergisi tarafından Delphi Technologies ana sponsorluğu ve Shell Türkiye co-sponsorluğunda düzenlenen Hayalindeki Otomobili Tasarla yarışmasının kazananları belli oldu.
21 Şubat 2019 Perşembe 12:26 Güncelleme: 21.02.2019 12:27
Hayalindeki Otomobili Tasarla yarışmasının kazananları belli oldu

Kazananlara ödülleri, yarışmanın mekân sponsoru olan Wyndham Grand Kalamış Hotel'de gerçekleşen etkinlikte verildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hayalindeki Otomobili Tasarla yarışmasının kazananları belli oldu
Hayalindeki Otomobili Tasarla yarışmasının kazananları belli oldu
Hayalindeki Otomobili Tasarla yarışmasının kazananları belli oldu
Hayalindeki Otomobili Tasarla yarışmasının kazananları belli oldu
Hayalindeki Otomobili Tasarla yarışmasının kazananları belli oldu
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN