Hayalindeki Otomobili Tasarla yarışmasının kazananları belli oldu - Fotomaç
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Hayalindeki Otomobili Tasarla yarışmasının kazananları belli oldu
Hayalindeki Otomobili Tasarla yarışmasının kazananları belli oldu
Otohaber dergisi tarafından Delphi Technologies ana sponsorluğu ve Shell Türkiye co-sponsorluğunda düzenlenen Hayalindeki Otomobili Tasarla yarışmasının kazananları belli oldu.
21 Şubat 2019 Perşembe 12:26
Güncelleme: 21.02.2019 12:27
Kazananlara ödülleri, yarışmanın mekân sponsoru olan Wyndham Grand Kalamış Hotel'de gerçekleşen etkinlikte verildi.
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