Formula 1'de şoke eden olay! İşte kaza anından görüntüler

Formula 1'in 20. yarışı olan Brezilya Grand Prix'sinde şoke eden bir olay yaşandı. Red Bull takımından Belçikalı pilot Verstappen'in kazandığı yarışta, Ferrari pilotları ilginç bir olaya imza attı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 09:42 Güncelleme: 18.11.2019 10:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





