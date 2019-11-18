Formula 1'de şoke eden olay! İşte kaza anından görüntüler - Son dakika Motor Sporları haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
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Formula 1'de şoke eden olay! İşte kaza anından görüntüler

Formula 1'in 20. yarışı olan Brezilya Grand Prix'sinde şoke eden bir olay yaşandı. Red Bull takımından Belçikalı pilot Verstappen'in kazandığı yarışta, Ferrari pilotları ilginç bir olaya imza attı.
18 Kasım 2019 Pazartesi 09:42 Güncelleme: 18.11.2019 10:04
Formula 1'de şoke eden olay! İşte kaza anından görüntüler

Red Bull pilotu Max Verstappen'in damalı bayrağı ilk gören isim olduğu yarışta Ferrari büyük bir skandala imza attı.

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Formula 1'de şoke eden olay! İşte kaza anından görüntüler

Yarış içi aksaklıklar nedeniyle güvenlik aracının özellikle sık sık pistte olduğu bölümlerde liderlik yarışı da kızıştı.

Formula 1'de şoke eden olay! İşte kaza anından görüntüler

Podyumda yer kapma savaşı sürerken 4. ve 5. sıradaki Ferrari pilotları Vettel ile Leclerc ateşle oynadı.

Formula 1'de şoke eden olay! İşte kaza anından görüntüler

İkili kıyasıya bir rekabete girerek frenaj noktasından önce ufak bir temas yaşadı.

Formula 1'de şoke eden olay! İşte kaza anından görüntüler

Bu durum Ferrari teknik ekibini de şoka uğrattı.

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