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Formula 1'de şoke eden olay! İşte kaza anından görüntüler
Formula 1'de şoke eden olay! İşte kaza anından görüntüler
Formula 1'in 20. yarışı olan Brezilya Grand Prix'sinde şoke eden bir olay yaşandı. Red Bull takımından Belçikalı pilot Verstappen'in kazandığı yarışta, Ferrari pilotları ilginç bir olaya imza attı.
18 Kasım 2019 Pazartesi 09:42
Güncelleme: 18.11.2019 10:04
Red Bull pilotu Max Verstappen'in damalı bayrağı ilk gören isim olduğu yarışta Ferrari büyük bir skandala imza attı.
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Yarış içi aksaklıklar nedeniyle güvenlik aracının özellikle sık sık pistte olduğu bölümlerde liderlik yarışı da kızıştı.
Podyumda yer kapma savaşı sürerken 4. ve 5. sıradaki Ferrari pilotları Vettel ile Leclerc ateşle oynadı.
İkili kıyasıya bir rekabete girerek frenaj noktasından önce ufak bir temas yaşadı.
Bu durum Ferrari teknik ekibini de şoka uğrattı.