Formula 1'de Ferrari pilotları birbirleriyle çarpıştı!
Formula 1'in 20. yarışı olan Brezilya Grand Prix'sinde şoke eden bir olay yaşandı. Red Bull takımından Belçikalı pilot Verstappen'in kazandığı yarışta, Ferrari pilotları ilginç bir olaya imza attı.
Red Bull pilotu Max Verstappen'in damalı bayrağı ilk gören isim olduğu yarışta Ferrari büyük bir skandala imza attı. Yarış içi aksaklıklar nedeniyle güvenlik aracının özellikle sık sık pistte olduğu bölümlerde liderlik yarışı da kızıştı.
Podyumda yer kapma savaşı sürerken 4. ve 5. sıradaki Ferrari pilotları Vettel ile Leclerc ateşle oynadı. İkili kıyasıya bir rekabete girerek frenaj noktasından önce ufak bir temas yaşadı. Bu durum Ferrari teknik ekibini de şoka uğrattı.
Temasın ardından Leclerc'in sağ ön süspansiyonu kırıldı, Vettel ise lastik patlattı. Sonuç olarak her iki sürücü de podyum mücadelesi verdikleri yarışta finiş göremedi.
Brezilya'da bireysel anlamda hayal kırıklığı yaşayan Ferrari, Takımlar Klasmanı adına da büyük yara almış oldu.
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