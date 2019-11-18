Formula 1'de Ferrari pilotları birbirleriyle çarpıştı! - Son dakika Diğer Sporlar videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Formula 1'de Ferrari pilotları birbirleriyle çarpıştı!

Formula 1'de Ferrari pilotları birbirleriyle çarpıştı!

Formula 1'in 20. yarışı olan Brezilya Grand Prix'sinde şoke eden bir olay yaşandı. Red Bull takımından Belçikalı pilot Verstappen'in kazandığı yarışta, Ferrari pilotları ilginç bir olaya imza attı.

Red Bull pilotu Max Verstappen'in damalı bayrağı ilk gören isim olduğu yarışta Ferrari büyük bir skandala imza attı. Yarış içi aksaklıklar nedeniyle güvenlik aracının özellikle sık sık pistte olduğu bölümlerde liderlik yarışı da kızıştı.

Podyumda yer kapma savaşı sürerken 4. ve 5. sıradaki Ferrari pilotları Vettel ile Leclerc ateşle oynadı. İkili kıyasıya bir rekabete girerek frenaj noktasından önce ufak bir temas yaşadı. Bu durum Ferrari teknik ekibini de şoka uğrattı.

Temasın ardından Leclerc'in sağ ön süspansiyonu kırıldı, Vettel ise lastik patlattı. Sonuç olarak her iki sürücü de podyum mücadelesi verdikleri yarışta finiş göremedi.

Brezilya'da bireysel anlamda hayal kırıklığı yaşayan Ferrari, Takımlar Klasmanı adına da büyük yara almış oldu.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
18 Kasım 2019 , Pazartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN