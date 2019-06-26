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Şans Topu bugün çekilecek! MPİ-26 Haziran Şans Topu çekiliş sonucu
Bu akşam gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. 26 Haziran Şans Topu çekilişi için kuponlar dolduruluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Şans Topu çekilişini Çarşamba akşamları düzenliyor. Peki bu hafta Şans Topu çekilişin büyük ikramiyeyi kazanan olacak mı?
26 Haziran 2019 Çarşamba 12:28
Güncelleme: 26.06.2019 12:28
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Bu akşam gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. 26 Haziran Şans Topu çekilişi için kuponlar dolduruluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Şans Topu çekilişini Çarşamba akşamları düzenliyor. Peki bu hafta Şans Topu çekilişin büyük ikramiyeyi kazanan olacak mı?
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Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz hafta 5+1 bilerek büyük ikramiyeyi kazanan bir kişi oldu. Şimdi gözler bu haftaya çevrildi. 26 Haziran Şans Topu çekilişi MPİ resmi sitesinde canlı yayınla saat 21:15'te çekilecek ve sahiplerini bulacak. İşte 26 Haziran Şans Topu'nun son çekilişinde çıkan numaralar…
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.