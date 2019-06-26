Şans Topu bugün çekilecek! MPİ-26 Haziran Şans Topu çekiliş sonucu - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Şans Topu bugün çekilecek! MPİ-26 Haziran Şans Topu çekiliş sonucu

Şans Topu bugün çekilecek! MPİ-26 Haziran Şans Topu çekiliş sonucu

Bu akşam gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. 26 Haziran Şans Topu çekilişi için kuponlar dolduruluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Şans Topu çekilişini Çarşamba akşamları düzenliyor. Peki bu hafta Şans Topu çekilişin büyük ikramiyeyi kazanan olacak mı?

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:28 Güncelleme: 26.06.2019 12:28
Şans Topu bugün çekilecek! MPİ-26 Haziran Şans Topu çekiliş sonucu

Bu akşam gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. 26 Haziran Şans Topu çekilişi için kuponlar dolduruluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Şans Topu çekilişini Çarşamba akşamları düzenliyor. Peki bu hafta Şans Topu çekilişin büyük ikramiyeyi kazanan olacak mı?

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Şans Topu bugün çekilecek! MPİ-26 Haziran Şans Topu çekiliş sonucu

Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz hafta 5+1 bilerek büyük ikramiyeyi kazanan bir kişi oldu. Şimdi gözler bu haftaya çevrildi. 26 Haziran Şans Topu çekilişi MPİ resmi sitesinde canlı yayınla saat 21:15'te çekilecek ve sahiplerini bulacak. İşte 26 Haziran Şans Topu'nun son çekilişinde çıkan numaralar…

Şans Topu bugün çekilecek! MPİ-26 Haziran Şans Topu çekiliş sonucu

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topu bugün çekilecek! MPİ-26 Haziran Şans Topu çekiliş sonucu

ŞANS TOPU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Şans Topu bugün çekilecek! MPİ-26 Haziran Şans Topu çekiliş sonucu

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

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