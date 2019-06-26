Şans Topu bugün çekilecek! MPİ-26 Haziran Şans Topu çekiliş sonucu

Bu akşam gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. 26 Haziran Şans Topu çekilişi için kuponlar dolduruluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Şans Topu çekilişini Çarşamba akşamları düzenliyor. Peki bu hafta Şans Topu çekilişin büyük ikramiyeyi kazanan olacak mı?