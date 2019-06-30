Milli Piyango 29 Haziran çekiliş sonuçları belli oldu!

Her ayın 9, 19 ve 29'uncu günleri düzenlenen Milli Piyango çekilişi dün akşam gerçekleşti. Milli Piyango büyük ikramiyesine umutlarını bağlayan vatandaşlar Milli Piyango bileti aldı. Peki 29 Haziran Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye hangi bilete çıktı? Amorti numaraları hangileriydi? İşte sonuçlar…

30 Haziran 2019 Pazar 11:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





