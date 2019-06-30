Milli Piyango 29 Haziran çekiliş sonuçları belli oldu! - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
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Haberler Galeri Milli Piyango 29 Haziran çekiliş sonuçları belli oldu!

Milli Piyango 29 Haziran çekiliş sonuçları belli oldu!

Her ayın 9, 19 ve 29'uncu günleri düzenlenen Milli Piyango çekilişi dün akşam gerçekleşti. Milli Piyango büyük ikramiyesine umutlarını bağlayan vatandaşlar Milli Piyango bileti aldı. Peki 29 Haziran Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye hangi bilete çıktı? Amorti numaraları hangileriydi? İşte sonuçlar…
30 Haziran 2019 Pazar 11:31
Milli Piyango 29 Haziran çekiliş sonuçları belli oldu!

Her ayın 9, 19 ve 29'uncu günleri düzenlenen Milli Piyango çekilişi dün akşam gerçekleşti. Milli Piyango büyük ikramiyesine umutlarını bağlayan vatandaşlar Milli Piyango bileti aldı. Peki 29 Haziran Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye hangi bilete çıktı? Amorti numaraları hangileriydi? İşte sonuçlar…

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Milli Piyango 29 Haziran çekiliş sonuçları belli oldu!

Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınla Milli Piyango 29 Haziran çekilişi yapıldı. Dün akşam canlı yayını takip edemeyenler Milli Piyango çekiliş sonuçlarını merak ederek araştırmaya başladı. İşte 29 Haziran Milli Piyango sıralı tam liste…

Milli Piyango 29 Haziran çekiliş sonuçları belli oldu!

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Milli Piyango 29 Haziran çekiliş sonuçları belli oldu!

BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN BİLETİN SEVK EDİLDİĞİ İL-İLÇE:

SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL
SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ

Milli Piyango 29 Haziran çekiliş sonuçları belli oldu!

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

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