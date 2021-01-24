GaleriGalatasarayYeni Malatyaspor - Galatasaray maçına Muslera damgası! "Sen insan mısın?"
Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçına Muslera damgası! "Sen insan mısın?"
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar Babel'in 88. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 39'a çıkardı. Cimbom2un tecrübeli kalecisi Muslera'nın performansı ise yine olay oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi...
24 Ocak 2021 Pazar 18:20, Güncelleme 24.01.2021 18:22
Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçına Muslera damgası! "Sen insan mısın?"