Galeri Galatasaray Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçına Muslera damgası! "Sen insan mısın?"

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçına Muslera damgası! "Sen insan mısın?"

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar Babel'in 88. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 39'a çıkardı. Cimbom2un tecrübeli kalecisi Muslera'nın performansı ise yine olay oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi...

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçına Muslera damgası! "Sen insan mısın?"

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçına Muslera damgası! Sen insan mısın?

Süper Lig'de 21. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Malatya'da oldukça kötü bir zeminde oynanan mücadele Galatasaray, 88. dakikada bulduğu golle 3 puana ulaştı.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçına Muslera damgası! Sen insan mısın?

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Ryan Babel kaydetti. Kötü zeminde zaman zaman zorlanan Galatasaray, son vuruşlarda da sıkıntılar yaşadı.

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Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçına Muslera damgası! Sen insan mısın?

Ancak Ryan Babel attığı golle, sarı-kırmızılılara kritik bir galibiyet getirdi.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçına Muslera damgası! Sen insan mısın?

Deplasmanda iki maç sonra kazanan Galatasaray puanını 39'a yükseltti. Ligde iki maç sonra kaybeden Yeni Malatyaspor 27 puanda kaldı.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçına Muslera damgası! Sen insan mısın?

MUSLERA ALKIŞ TOPLADI

Galatasaray'da uzun süren sakatlığının ardından geçtiğimiz hafta sahalara dönen Muslera, Yeni Malatyaspor maçında da sahdaki yerini aldı.

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