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Ve Talisca'nın menajeri açıkladı! Diagne takası... Galatasaray son dakika haberleri
Beşiktaş'ta harika iki sezon geçirdikten sonra 25 milyon Euro karşılığında Guangzhou Evergrande'nin yolunu tutan ve Çin ekibinden yıllık 10 milyon Euro civarında bir ücret alan Anderson Talisca için Galatasaray iddiaları ortaya atılmış, hatta Brezilyalı yıldız oyuncunun transferi için sponsor desteği haberleri yapılmıştı. Konuyla ilgili Brezilyalı oyuncunun menajerinden bomba bir açıklama geldi. Detaylar şöyle;
7 Haziran 2019 Cuma 09:23
Güncelleme: 07.06.2019 09:25
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'Talisca Galatasaray'a geliyor' manşetleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Bu haberler sonrası heyecanlanan Galatasaray taraftarına haber Talisca'nın menajerinden geldi.
25 yaşındaki orta sahanın Süper Lig'e dönüşünün zor olduğu kaydedildi.
Bunun altında Talisca'nın Çin'de sergilediği müthiş performans yatıyor.
Genç yıldız çıktığı 30 maçta attığı 26 gollük istatistiğiyle ligi adeta sallıyor.