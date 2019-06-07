Ve Talisca'nın menajeri açıkladı! Diagne takası... Galatasaray son dakika haberleri - Fotomaç
07 Haziran 2019, Cuma
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Haberler Galeri Ve Talisca'nın menajeri açıkladı! Diagne takası... Galatasaray son dakika haberleri

Ve Talisca'nın menajeri açıkladı! Diagne takası... Galatasaray son dakika haberleri

Beşiktaş'ta harika iki sezon geçirdikten sonra 25 milyon Euro karşılığında Guangzhou Evergrande'nin yolunu tutan ve Çin ekibinden yıllık 10 milyon Euro civarında bir ücret alan Anderson Talisca için Galatasaray iddiaları ortaya atılmış, hatta Brezilyalı yıldız oyuncunun transferi için sponsor desteği haberleri yapılmıştı. Konuyla ilgili Brezilyalı oyuncunun menajerinden bomba bir açıklama geldi. Detaylar şöyle;

7 Haziran 2019 Cuma 09:23 Güncelleme: 07.06.2019 09:25
Ve Talisca'nın menajeri açıkladı! Diagne takası... Galatasaray son dakika haberleri

'Talisca Galatasaray'a geliyor' manşetleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Ve Talisca'nın menajeri açıkladı! Diagne takası... Galatasaray son dakika haberleri

Bu haberler sonrası heyecanlanan Galatasaray taraftarına haber Talisca'nın menajerinden geldi.

Ve Talisca'nın menajeri açıkladı! Diagne takası... Galatasaray son dakika haberleri

25 yaşındaki orta sahanın Süper Lig'e dönüşünün zor olduğu kaydedildi.

Ve Talisca'nın menajeri açıkladı! Diagne takası... Galatasaray son dakika haberleri

Bunun altında Talisca'nın Çin'de sergilediği müthiş performans yatıyor.

Ve Talisca'nın menajeri açıkladı! Diagne takası... Galatasaray son dakika haberleri

Genç yıldız çıktığı 30 maçta attığı 26 gollük istatistiğiyle ligi adeta sallıyor.

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