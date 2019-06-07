Ve Talisca'nın menajeri açıkladı! Diagne takası... Galatasaray son dakika haberleri

Beşiktaş'ta harika iki sezon geçirdikten sonra 25 milyon Euro karşılığında Guangzhou Evergrande'nin yolunu tutan ve Çin ekibinden yıllık 10 milyon Euro civarında bir ücret alan Anderson Talisca için Galatasaray iddiaları ortaya atılmış, hatta Brezilyalı yıldız oyuncunun transferi için sponsor desteği haberleri yapılmıştı. Konuyla ilgili Brezilyalı oyuncunun menajerinden bomba bir açıklama geldi. Detaylar şöyle;