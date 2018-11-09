UEFAdan Avrupa devine FFP tokatı! - Galeri - Fotomaç
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    UEFA'dan Avrupa devine FFP tokatı!

    FFP sorunları yüzünden başı sıkça ağrıyan ve sezon başında UEFA tarafından cezalandırılan Milan'a para cezası ve transfer yasağı gelebilir.
    9 Kasım 2018 Cuma, 20:55:57 Güncelleme: 20:57:34
    UEFAdan Avrupa devine FFP tokatı!

    İtalyan devi Milan, FFP sorunları ile uğraşırken, İtalyan medyasından dev bir iddia ortaya atıldı.

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    UEFAdan Avrupa devine FFP tokatı!

    Sezon başında UEFA'nın men kararına Milan'ın yaptığı itirazın CAS'ta kabul gördüğü bildirilmişti.

    UEFAdan Avrupa devine FFP tokatı!

    Buna göre daha 'makul' bir ceza için cezanın ötelendiği, İtalyan ekibinin bu sezon Avrupa Ligi'ne katılabileceği belirtilmişti.

    UEFAdan Avrupa devine FFP tokatı!

    Ancak İtalyan medyasında çıkan haberlere göre kırmızı-siyahlı ekip için 20 milyon euroluk bir ceza gündeme geldi.

    UEFAdan Avrupa devine FFP tokatı!

    Bunun bir kısmı hemen ödenecek, geri kalanı ise FFP sınırlarına uyup uymamalarına göre değişim gösterecek.

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