UEFAdan Avrupa devine FFP tokatı! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
UEFA'dan Avrupa devine FFP tokatı!
FFP sorunları yüzünden başı sıkça ağrıyan ve sezon başında UEFA tarafından cezalandırılan Milan'a para cezası ve transfer yasağı gelebilir.
9 Kasım 2018 Cuma, 20:55:57
Güncelleme: 20:57:34
İtalyan devi Milan, FFP sorunları ile uğraşırken, İtalyan medyasından dev bir iddia ortaya atıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezon başında UEFA'nın men kararına Milan'ın yaptığı itirazın CAS'ta kabul gördüğü bildirilmişti.
Buna göre daha 'makul' bir ceza için cezanın ötelendiği, İtalyan ekibinin bu sezon Avrupa Ligi'ne katılabileceği belirtilmişti.
Ancak İtalyan medyasında çıkan haberlere göre kırmızı-siyahlı ekip için 20 milyon euroluk bir ceza gündeme geldi.
Bunun bir kısmı hemen ödenecek, geri kalanı ise FFP sınırlarına uyup uymamalarına göre değişim gösterecek.