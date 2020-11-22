Galeri Galatasaray Transferde bomba patlıyor! Alexis Sanchez Süper Lig devine

Transferde bomba patlıyor! Alexis Sanchez Süper Lig devine

Sezon başında birçok ismi kadrosuna katarak takımını güçlendiren Süper Lig ekipleri, ocak ayında da transferde bombaları patlatacağa benziyor. Inter'de forma giyen ve performansı günden güne düşen dünya yıldızı Alexis Sanchez'in de yolunun Türkiye'den geçeceği iddia edildi. İşte yıldız futbolcuya talip olan takım ve detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Transferde bomba patlıyor! Alexis Sanchez Süper Lig devine

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