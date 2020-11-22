Transferde bomba patlıyor! Alexis Sanchez Süper Lig devine
Sezon başında birçok ismi kadrosuna katarak takımını güçlendiren Süper Lig ekipleri, ocak ayında da transferde bombaları patlatacağa benziyor. Inter'de forma giyen ve performansı günden güne düşen dünya yıldızı Alexis Sanchez'in de yolunun Türkiye'den geçeceği iddia edildi. İşte yıldız futbolcuya talip olan takım ve detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
22 Kasım 2020 Pazar 10:08, Güncelleme 22.11.2020 10:16
Transferde bomba patlıyor! Alexis Sanchez Süper Lig devine