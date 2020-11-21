Galeri Galatasaray Galatasaray'dan ocakta bombayı patlatacak! Süper Lig'in yıldızı...

Galatasaray'dan ocakta bombayı patlatacak! Süper Lig'in yıldızı...

Son dakika Galatasaray haberi: Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek yenidenŞampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Sezon başında orta sahaya yeterli takviyeyi yapamayan sarı-kırmızılılar devre arası transfer döneminde Süper Lig'in yıldıını kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, Fatih Terim'in isteği doğrultusuda yıldız futbolcu için girişimlerini sıklaştırdı. İşte o isim ve transferde son detaylar...

Galatasaray'dan ocakta bombayı patlatacak! Süper Lig'in yıldızı...

BİZE ULAŞIN