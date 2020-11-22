Galatasaray transferde piyasayı sallayacak! Dünyaca ünlü golcü...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlarken, Avrupa'da sözleşmesi sona erecek dünyaca ünlü yıldızlara kanca atmaya devam ediyor. Aktarılan bilgilere göre daha önce Diego Costa'nın peşinde olduğu ifade edilen Cimbom'un şimdi de Chelsea'de forma giyen o yıldıza kancayı attığı iddia edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
22 Kasım 2020 Pazar 14:55, Güncelleme 22.11.2020 15:14
Galatasaray transferde piyasayı sallayacak! Dünyaca ünlü golcü...