Spor yazarlarından Mustafa Cengize tepki!

FIFA kokartını kaybetmiş Aydınus bana göre de artık derbi yönetmemeli, hatta düdüğünü bile asmalı. Verilen cezalar konusunda gerçekten bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Orada birçok oyuncu olayın içine karıştı, birbirinin ayağına basanlar vardı, itiş kakışlar oldu ama ceza 5 oyuncuya çıktı. Bu cezanın neden bu kadar yüksek verildiğinin açılımı yapılamadı.