Spor yazarlarından Mustafa Cengize tepki!

Spor yazarlarından Mustafa Cengiz'e tepki!
İKİ TAKIM DA AYNAYA BAKSIN
Levent Tüzemen: Başkan Mustafa Cengiz yangının üzerine benzin dökmedi. Olayların yatışması adına hakkını ararken sağduyulu bir konuşma yaptı. Fatih Terim ile aralarında bazı kötü niyetli insanların sorun çıkartmak istediğini söyledi. Fırat Aydınus konusunda çok haklıydı. Hem Kadıköy'de hem de Vodafone Park'ta bazı hakemler yıllar geçen sürede görev yapamadılar.
FIFA kokartını kaybetmiş Aydınus bana göre de artık derbi yönetmemeli, hatta düdüğünü bile asmalı. Verilen cezalar konusunda gerçekten bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Orada birçok oyuncu olayın içine karıştı, birbirinin ayağına basanlar vardı, itiş kakışlar oldu ama ceza 5 oyuncuya çıktı. Bu cezanın neden bu kadar yüksek verildiğinin açılımı yapılamadı.
Başkan Cengiz'in, Serdar Aziz'e verilmeyen penaltı ile ilgili yorumunun sırrı bu konuşmalarda gizlidir. Sonuçta G.Saray Başkanı, eski bazı başkanlar gibi ortalığı yangın yerine çevirmedi, F.Bahçe ile derbide yaşanan olaylarla ilgili de rakibi rencide edecek açıklamalardan kaçınıp samimi ve zeytin dalı uzatan bir ifade kullandı.
Murat Özbostan: Karşılıklı açıklamalar ile bu konu çok tatsız bir noktaya geldi. Sayın Başkan dün daha sakin konuştu. En azından Fenerbahçe'yi hedef alan direkt sözleri yoktu. Hedefinde Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu vardı. Başkanın faturayı TFF'ye çıkarması doğal. Bir camianın başkanı olarak çıkıp düşüncelerini söylemesi kadar normal bir şey olamaz. Zaten konuşmanın çoğunda bundan önceki sözlerini düzeltmek için çaba harcadı.