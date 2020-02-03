Spor yazarları Galatasaray-Kayserispor maçını değerlendirdi

"ÖMER BAYRAM VE DONK'U KÜRSÜYE ÇIKARIYORUM"

Galatasaray daha ilk yarıda 3 puanı cebine koyduktan sonra ikinci yarıda yorulmadan farka gitmeyi hedefledi. Şöyle bir baktığımda maçın en iyileri olarak Donk'u ve Ömer Bayram'ı kürsüye çıkarıyorum. Türkiye'nin en formda ve en başarılı hakemi Zorbay Küçük dün Türk Telekom Stadı'nda iyi bir maç yönetti. Bu farklı galibiyetin ardından zirve yarışına ağırlığını koyan bir Galatasaray var artık. Hem de Onyekuru gibi bir yıldızı da döndü... Maçın sonlarında bulduğu fırsatı Feghouli'ye attırdığı golle iyi kullandı.Kayserispor ise yaptığı hoca değişikliği ve yeni transferlerle oyun olarak biraz ivme kazanmış. Ligin ilk yarısına oranla daha fazla puan toplar bu Kayserispor...