Spor yazarları Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor maçını yorumladı

G.SARAY HAK EDİYOR - ERMAN TOROĞLU

Galatasaray her zamanki gibi çok süratli başladı. Tabiri caizse şunu dedi: Tak fişi bitir işi... İlk yarım saat 4-0 yapabilirlerdi. Attıkları ilk 2 golde mükemmel yardımlaşma var, boşa çıkma var. Ama atılan aynı gollerin daha rahat pozisyonları geldi, bencillik yaptılar. Pozisyonları kaçırdılar. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim ile beraber takım olarak defans yapmaya başladılar. Bu kolay iş değildir. Öyle boya fıçısına sok çıkar, renk değişsin olmaz. Zaman ister. Nitekim dün gece Galatasaray bunun çok iyi bir örneğini verdi. 10 futbolcu birden defans yaptılar. Buradaki önemli olan olay şu: "Rakip topla gelirken ben onun üzerine çıkarsam, o bana çalım atarsa, ya da bacak arası atarsa, ya da verkaç yaparsa ve ben seyirciye karşı küçük düşersem" anlayışı olur bazı oyuncularda. Ama burada önemli olan şudur; Bir pozisyonda rakibin 3 kişi pas yapıyorsa sen de 4-5 kişiyle pres yapıyorsan bu pres yapan ilk 3 oyuncu topu alamayabilir. Ama bu presin neticesinde rakibi bozarsın ve onlar bu topu rahat kullanamazlar. 4. veya 5. oyuncu topu kapar. Ama bunu yaparken çok kontrollü yapman lazım. Rakip topu aradan çıkarırsa kontra yersin, kalende büyük tehlike de görürsün. Yani bu oyun öz veri ister. Bu oyun ukalalığı, şımarıklığı kaldırmaz. İşte takım oyunu dediğimiz budur.