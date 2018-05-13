Spor yazarları Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor maçını yorumladı
KALDI 90 DAKİKA - LEVENT TÜZEMEN
Galatasaray, müthiş bir futbol keyfi veren bir ilk yarı oynadı.
Alanya ve Akhisar'daki gibi ilk 15 dakikaya 2 gol sığdırıp oyunun ve topun hakimiyetini ele geçirip rakibin direncini kırdı.
Malatya, Türkiye'nin en kompakt futbol oynayan takımı ama Rodrigues'in hazırladığı, Gomis'in yalancı koşuyla destek verdiği pozisyonda Belhanda 30.
Saniyede golü atınca Malatya'nın "Galatasaray'ı önce durdururum, sonra kontrataklarla vururum" planı çöktü.
Haftalardır G.Saray'ın ele avuca sığmayan ve Fatih Terim'le müthiş bir yükselişe geçen Rodrigues, Gomis'e attırdığı golle Alex'i yakalamasını sağladı. Nagatomo- Rodrigues ikilisi birlikte oynadığı ilk maçtan itibaren birbirlerinin oyun kalitelerini ve performanslarını yükselttiler.
Uzun süredir G.Saray'da bir kanadın iki hızlı oyuncu tarafından kullanıldığını görmemiştim. Japon yıldız sadece hücuma destek vermedi, Malatya'nın olası hızlı hücumlarını doğru kademeye girerek engelledi.
Belhanda'ya tam puan
Fatih Terim'in Ndiaye'nin gidişinden sonra Fatih Terim'in, "Sana güveniyorum" dediği Donk, Galatasaray orta alanına dinamizm kazanırırken, rakiple top arasını vücudunu akıllı koyup Malatya ataklarına izin vermedi. Donk'un defansif kalitesinden Maicon-Denayer ikilisi bal yerken, Fernando da oyunu yönlendirme konusunda özgürce hareket etti.
Bazen iyi oynayarak kazanırsınız, bazen de skoru ele geçirdikten sonra akıllı savunma yaparak oyuna tutunursunuz.
Malatya'nın 45'le 60 arasında önde yaptığı baskıyı G.Saraylı oyuncular yardımlaşarak akıllı pozisyonlar alarak püskürttüler.
Terim'in özel konuşmasından sonra hayata dönen Maicon, riske girmediği gibi hava toplarında da Boutaib'e fırsat vermedi. G.Saray taraftarı, şampiyonluğu anasının ak sütü gibi hak ediyor.
Maç boyu takımla beraber atağa kalktılar, güçlü ıslıklarla savunma duvarı ördüler.
Belhanda attığı gol ve takladan sonra moralman yükseldi. Oyunun içinde yokmuş gibi görünse de top kontrolünde başarılıydı, hücumdaki arkadaşlarına mükemmel servisler yaptı. G.Saray hedefine doğru yürüyor. Bir 90 dakika kaldı, camianın, teknik heyetin ve futbolcuların sakin ve sabırlı olmaları gerekir.
RAYİHA - SERKAN KORKMAZ
Galatasaray'ın bu sezonki başarısında taraftarın rolünü anlata anlata bitiremiyoruz.
Transferden, teknik direktör seçimine, hatta başkan seçimine etkindiler.
Etkin olmalarından çok, ortaya koydukları irade ile kulübün en ''akil'' aktörü olarak tarihe geçtiler. Dün maç öncesi, öğle saatlerinde Taksim'deydim.
Meydan'dan, İstiklal Caddesi boyunca Tünel'e kadar yoğun bir kalabalık vardı.
Bu kalabalığın çok önemli bölümüyse sarı kırmızılı formalarıyla, 7'den 70'e Galatasaray taraftarıydı.
Üstelik, teveccüh göstererek benimle fotoğraf çektirmek isteyenlerin beyanlarına bakılırsa, Taksim ve civarındaki Galatasaraylıların ciddi bir kısmı, yurtiçi ve yurtdışından gelenlerden oluşuyordu.
Bu şampiyonluğa odaklanmış olmanın en ciddi göstergesi bence. Galatasaray gerçekten çok özel bir camia.
Haftaya İzmir'de şampiyonluk ilan edilirse, başkan ve teknik direktör değiştirerek şampiyon olmuş bir camia olarak yeni bir tarih yazacak.
En anlamlı şampiyonluk
Doğrusunu söylemek gerekirse öyle olacağına –şahsen- eminim. Bunun en önemli sebebi, sarı-kırmızılı kulübün Türkiye'de ortak aklı en geniş ve derinlikli kullanan camialarım başında gelmesi. Eğer, Tudor gönderilmese, gönderildiği durumda yerine gelen Fatih Terim olmasa yine aynı şeyleri yazar mıydık; sanmıyorum.
Bu yüzdendir ki; ''imparator'' lakabı da bir spor adamına, camiası tarafından kolay kolay verilmiyor.
İzmirli ve Egeli Galatasaraylılar, böylesine rayihalı bir sezonun sonunda, kulüp tarihinin en anlamlı şampiyonluklarından birisine tanıklık edeceklerinden ötürü, hayli heyecanlı olsalar gerek.
Rölantiye aldılar
Bunu Yeni Malatyaspor da bekliyordu.
Ancak kalite farkı burada ortaya çıkıyor. Galatasaray'ın ikinci yarıda oyunu rölantiye alması da gayet normaldir. Buna rağmen son bölümde 3-4 tane pozisyona girdiler.
Galatasaray; hem oyuncusu, hem tribündeki muhteşem seyircisi hem de teknik direktörü Fatih Terim'le dün akşam galibiyeti hak etti. Fatih Terim'in 90+1'de 17 yaşındaki Ozan'ı oyuna alması karşılaşmasının süsü oldu. Fatih hoca güzel bir şov yaptı.
Bu tablo çok büyük avantaj
Düşünsenize Ozan'ın anne ve babasını...
Sarı-kırmızılı takım, iç sahada oynadığı 17 maçta 16 galibiyet, 1 beraberlik almış, 46 gol atıp, 9 gol yemiş.
Yani 49 puan toplayıp 37 averaj yapmış. Bu tablo bile şampiyonluk için büyük bir avantaj.
Bunlar da yetmemiş son viraja girilirken iki çok kritik deplasmandan galibiyetle ayrılmasını bilmiş.
Fatih hocanın katkısı
Gelinen bu önemli noktada, Fatih hocanın bir numara katkısı oldu. Teknik direktör Fatih Terim, yarışmacı takımlarda her zaman başarılı olur, düzlüğe girildiği zaman da iyice coşar.
Yine seyirciden 1 numara katkı geldi. Ayrıca Dursun Özbek ve yönetici Cenk Ergün'ün hakkını yememek lazım. Bu kadroyu onlar yaptı.
Mali külfet getirdi ama seyirci buna bakmaz.
Seyirci başarıya şampiyonluğa bakar.
Bana göre %90
G.Saray önümüzdeki hafta deplasmanda Göztepe ile berabere kalsa kimse şampiyonluğu hak etmedi diyemez. Yenilse ve şampiyonluğu kaybetse yine kimse hak etmedi diyemez. 25 haftaya lider girmiş, son haftada kazanırsa 26 olacak. Yani hep zirvede gezmiş. Ancak futbol öyle enteresan ki, G.Saray 1-0 kaybeder, Başakşehir de 1-0 kazanırsa şampiyon değişecek. Bana göre G.Saray yüzde 90 şampiyon. Başakşehir'in şansı yüzde 9, Fenerbahçe'nin ise yüzde 1.
G.SARAY HAK EDİYOR - ERMAN TOROĞLU
Galatasaray her zamanki gibi çok süratli başladı. Tabiri caizse şunu dedi: Tak fişi bitir işi... İlk yarım saat 4-0 yapabilirlerdi. Attıkları ilk 2 golde mükemmel yardımlaşma var, boşa çıkma var. Ama atılan aynı gollerin daha rahat pozisyonları geldi, bencillik yaptılar. Pozisyonları kaçırdılar. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim ile beraber takım olarak defans yapmaya başladılar. Bu kolay iş değildir. Öyle boya fıçısına sok çıkar, renk değişsin olmaz. Zaman ister. Nitekim dün gece Galatasaray bunun çok iyi bir örneğini verdi. 10 futbolcu birden defans yaptılar. Buradaki önemli olan olay şu: "Rakip topla gelirken ben onun üzerine çıkarsam, o bana çalım atarsa, ya da bacak arası atarsa, ya da verkaç yaparsa ve ben seyirciye karşı küçük düşersem" anlayışı olur bazı oyuncularda. Ama burada önemli olan şudur; Bir pozisyonda rakibin 3 kişi pas yapıyorsa sen de 4-5 kişiyle pres yapıyorsan bu pres yapan ilk 3 oyuncu topu alamayabilir. Ama bu presin neticesinde rakibi bozarsın ve onlar bu topu rahat kullanamazlar. 4. veya 5. oyuncu topu kapar. Ama bunu yaparken çok kontrollü yapman lazım. Rakip topu aradan çıkarırsa kontra yersin, kalende büyük tehlike de görürsün. Yani bu oyun öz veri ister. Bu oyun ukalalığı, şımarıklığı kaldırmaz. İşte takım oyunu dediğimiz budur.
Ulemalara bakmayın
Düşünün bir sezonda iki teknik direktör futbol oynatıyor. Biri saçma sapan işler yapıyor. "Odur, budur, şudur" diye konuşuyor. Bakınız üçlü defans, dörtlü defans hepsi hikayedir. Bazı ulemalar söylerler, 4-2-4, 4-3-3, 4-5-1. Peki ben onlara sorarım 4-3-3 oynatmaya
başladın ortadaki bir isim ileri gidiyor, 4-2-4 mü oynuyorsun?
Hayır. Takım oyunu denen bir olay vardır. Maalesef ama maalesef eğer futbol oynamamışsanız bu işin ruhunu kavrayamazsınız ama bol bol demagoji yaparsınız.
Galatasaray şampiyonluğa giderken hem goller atıyor hem de taraftara ve ekran başındakilere güzel dakikalar geçirtiyor. Yani Galatasaray'ı seyredenler verdik-
leri parayı helal ediyorlar. Zaten
önemli olan da bu.
Malatyaspor 10 kişi kaldıktan sonra oyunu tamamen bıraktılar.
Top Muslera'ya gidince ona baskı bile yapmadılar çünkü daha fazla gol yemeden maçı bitirelim dediler.
2 hafta önce 'şampi' demiştim.
Bu maçtan sonra 'Şampi'nin yanına 'y'yi de koyuyorum. Geriye 'on' kalıyor. O da Göztepe maçına bağlı. Zaten onu koyduğunuz zaman kupanın da üzerine konacaksınız.
Ama Galatasaray böyle bir hava yakaladıktan sonra bu işin peşini bırakır mı? Ben zannetmiyorum.
Futbolda sürprizler var. Şu görüntüyle Galatasaray şampiyonluğu hak ediyor.
Keyif veriyor
Galatasaray 5-6 haftadır futbol oynamaya başladı. O da daha tam değil. Keyif veriyor. Neden? Hem baskı yapıyorlar hem hücum ediyorlar.
Mesela Aykut Kocaman'ın kaybı nerede.
Baskıyı iyi yapıyor ama aynı şeyin hücumunda çabuk hareket edemeyor Fenerbahçe, keyif vermiyor. Yani pastayı yapıyorsunuz, üstünü süsleyemiyorsunuz.
Fatih ile beraber Galatasaray bunun ikisini daha henüz yapmaya başladı. Tabii bu kolay bir iş değildir.
Önce futbolcu kendine iyi bakacak. Sahada diri kalacak. "Yani arkadaşım girsin topu alsın, ben oynayayım" olmaz bu sistemde. Eğer öyle oynarsan sana da derler ki "Senin anan güzel mi?"
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