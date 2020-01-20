Spor yazarları Galatasaray-Denizlispor maçını değerlendirdi

"TERİM YİNE NOKTA ATIŞI YAPTI"

İkinci yarı Galatasaraylı oyuncuların fiziksel sıkıntı yaşadığı dakikalarda Denizlispor'un oyuna ağırlık koyduğunu gördük. Muslera yine iki kritik kurtarış yaparak takımını ayakta tuttu. Donk savunmada başarılı oynuyla Galatasaray'ın en iyisiydi. Fatih Terim, Nagatomo'dan sonra Saracchi transferiyle yine nokta atışı yaptı. Uruguaylı sol bek çok kaliteli bir oyuncu, tekniği çok yüksek, savunma ile hücum arasında gidip gelirken temposu düşmüyor, yorulmuyor. En büyük özelliği kaliteli ortalarını bilerek ve görerek yapıyor.