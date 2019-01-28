Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Galatasaray'ın transfer tahtasında kimler var?
Transfer döneminin bitmesine az günler kala Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Öncelik olarak forvet arayışında olan Galatasaray'da yöneticiler ve teknik heyet sosyal medyadan 'çalışıyoruz' mesajı verdi.
28 Ocak 2019 Pazartesi, 07:33:32
Güncelleme: 07:35:50
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Galatasaray, sosyal medya hesabından Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in birlikte transfer çalışması yaptığı fotoğrafların yer aldığı bir paylaşım yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımda, "Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyetimiz!.. Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar..." paylaşmınında bulunarak, sarı kırmızılı taraftara transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünün mesajını verdi.
TRANSFER TAHTASI SOSYAL MEDYAYI SALLADI Öte yandan paylaşımda en çok dikkat çeken detay sansürlenmiş transfer tahtası...
Sansürlenmiş transfer tahtası sosyal medyada gündem oldu. Tahtanın üzerindeki isimler konusunda birçok iddialar ortaya atıldı.
İşte sosyal medyayı sallayan ve transfer tahtasında adı olduğu iddia edilen isimler...